Калягин назвал «неприличным» отъезд Хаматовой из России

По его словам, оправдать отъезд из России Чулпан Хаматовой он может только этим, однако подобные поступки считает неприличными.

«Вообще это неприлично — покидать страну, когда стране тяжело, когда она, может быть, больше всего нуждается в тебе», — почеркнул он.

Калягин также добавил, что артистам, чтобы зрители в них не разочаровывались, следует тщательно подбирать слова.

Ранее актриса, учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова вместе с детьми обосновалась в Латвии и заявила, что пока не намерена возвращаться в Россию.

