Калягин назвал «неприличным» отъезд Хаматовой из России

Председатель Союза театральных деятелей (СТД) России, художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин заявил, что актёры — это эмоциональные люди, сообщает РИА Новости.

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По его словам, оправдать отъезд из России Чулпан Хаматовой он может только этим, однако подобные поступки считает неприличными.

«Вообще это неприлично — покидать страну, когда стране тяжело, когда она, может быть, больше всего нуждается в тебе», — почеркнул он.

Калягин также добавил, что артистам, чтобы зрители в них не разочаровывались, следует тщательно подбирать слова.

Ранее актриса, учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова вместе с детьми обосновалась в Латвии и заявила, что пока не намерена возвращаться в Россию.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:КультураАктерыНародный АртистЧулпан Хаматова
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