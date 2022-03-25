Калягин назвал «неприличным» отъезд Хаматовой из России
Председатель Союза театральных деятелей (СТД) России, художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин заявил, что актёры — это эмоциональные люди, сообщает РИА Новости.
По его словам, оправдать отъезд из России Чулпан Хаматовой он может только этим, однако подобные поступки считает неприличными.
«Вообще это неприлично — покидать страну, когда стране тяжело, когда она, может быть, больше всего нуждается в тебе», — почеркнул он.
Калягин также добавил, что артистам, чтобы зрители в них не разочаровывались, следует тщательно подбирать слова.
Ранее актриса, учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова вместе с детьми обосновалась в Латвии и заявила, что пока не намерена возвращаться в Россию.
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