Калужский губернатор выступил против бесконтрольного привлечения мигрантов

Глава Калужской области Владислав Шапша выступил против бесконтрольного привлечения иностранцев в регион. Фрагмент выступления губернатора на заседании областного правительства размещен на YouTube-канале «Обнинск Онлайн».

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По словам Шапши, в регионе возрастает раздражение жителей, когда «раздают» гражданство «тем, кто по-русски не разговаривает» и выдают неоправданно высокое количество патентов на работу. Губернатор указал, что в Калужскую область привлекали значительное количество людей, которые «не всегда нужны» для экономики.

«Были предприняты меры для того, чтобы это прекратить. Эти меры были достаточно действенными, которые позволили сократить количество мигрантов ... на территории региона и ... кратно снизить количество выданного гражданства», — заявил Шапша.

Губернатор предложил чиновникам подготовить проекты новых ограничений для иностранных граждан.

Ранее в Калужской области запретили мигрантам работать в такси, общественном транспорте, розничной торговле и общепите, агентствах по найму персонала, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
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