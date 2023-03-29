Калужская область вошла в топ-10 Национального экологического рейтинга регионов России
По итогам зимы 2022–2023 годов Калужская область заняла восьмое место среди всех регионов России и пятое место по центральному федеральному округу (ЦФО) в «Национальном экологическом рейтинге регионов РФ», сообщили в областном Минприроды.
Соответствующий рейтинг представила общероссийская общественная организация «Зеленый патруль». Отмечается, что в «топ-10» также вошли Тамбовская, Белгородская области, Республика Алтай, Курская область, Москва, Чечня, Чувашия, Чукотка и Костромская область.
При формировании рейтинга были учтены экомероприятия, прошедшие в Калужской области. В частности, победа экологического героя Хохули во Всероссийском конкурсе экогербов, открытие экоцентра в Обнинске. Добавляется, что за год в регионе высадили 7 млн молодых деревьев.
Ранее сообщалось, что в Калужской области появятся маршруты здоровья.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru