Калужская область вошла в топ-10 Национального экологического рейтинга регионов России

Соответствующий рейтинг представила общероссийская общественная организация «Зеленый патруль». Отмечается, что в «топ-10» также вошли Тамбовская, Белгородская области, Республика Алтай, Курская область, Москва, Чечня, Чувашия, Чукотка и Костромская область.

При формировании рейтинга были учтены экомероприятия, прошедшие в Калужской области. В частности, победа экологического героя Хохули во Всероссийском конкурсе экогербов, открытие экоцентра в Обнинске. Добавляется, что за год в регионе высадили 7 млн молодых деревьев.

Ранее сообщалось, что в Калужской области появятся маршруты здоровья.

