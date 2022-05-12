Калужанка оштрафована на 25 тысяч рублей за скандальное фото у храма
Жительница Калуги оштрафована на 25 тысяч рублей за фото с задранной юбкой на фоне Преображенской церкви города, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.
26-летняя девушка признана виновной по статье об «оскорблении чувств верующих». Ранее сообщалось, что ей может грозить до года тюрьмы.
В конце ноября в Калуге вспыхнул скандал после публикации в СМИ и соцсетях фото девушки у церкви.
Девушка по имени Наталья явилась в ФСБ с повинной и призналась, что у нее не было цели делать фото именно на фоне храма.
«Просто так совпало. Это могло быть абсолютно любое здание - оно очень старое и со стороны не выглядит как храм», - утверждала подозреваемая.
В конце октября блогер из Таджикистана Руслан Бобиев и его подруга Анастасия Чистова были приговорены к 10 месяцам колонии общего режима за фото с имитацией орального секса на фоне Храма Василия Блаженного.
После этого стало известно о целой серии публикаций непристойных фото и видео на фоне церквей и памятных мест.
В частности, актриса Ксения Дамова, известная любителям фильмов для взрослых под псевдонимом Рита Фокс, получила 14 суток ареста за фото с обнаженными ягодицами на фоне Кремля. Россиян также возмутили поцелуи рэперши Хофманиты с блогершей Аленой Ефремовой на фоне Вечного огня.
Многократный победитель интеллектуальных игр, депутат Госдумы Анатолий Вассерман говорил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что считает обнаженные фото на фоне храмов злостным хулиганством и предлагает строго за это наказывать.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+4 065 / сут.
Умерли
377 тыс.+111 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+6 930 / сут.
- При обстрелах в Белгородской области погиб студент колледжа
- В Австрии пригрозили «Газпрому» конфискацией газового хранилища в Зальцбурге
- Калужанка оштрафована на 25 тысяч рублей за скандальное фото у храма
- Слуцкий заявил о серьезном понижении дипотношений с Литвой
- Зампостпред РФ при ООН предупредил о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО
- СМИ: Финляндия 13 мая может остаться без российского газа
- Совладелица кафе «Андерсон» Анастасия Татулова покинула РФ
- Число погибших при взрыве в отеле в Гаване выросло до 44
- «Галлы пришли с Галичины»: Небензя объяснил французскому коллеге, почему тот «украинец»
- В МИД ФРГ заявили, что НАТО не должна вмешиваться в конфликт на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru