Калужанка оштрафована на 25 тысяч рублей за скандальное фото у храма

В конце ноября в Калуге вспыхнул скандал после публикации в СМИ и соцсетях фото девушки у церкви.

Девушка по имени Наталья явилась в ФСБ с повинной и призналась, что у нее не было цели делать фото именно на фоне храма.

«Просто так совпало. Это могло быть абсолютно любое здание - оно очень старое и со стороны не выглядит как храм», - утверждала подозреваемая.

В конце октября блогер из Таджикистана Руслан Бобиев и его подруга Анастасия Чистова были приговорены к 10 месяцам колонии общего режима за фото с имитацией орального секса на фоне Храма Василия Блаженного.

После этого стало известно о целой серии публикаций непристойных фото и видео на фоне церквей и памятных мест.

В частности, актриса Ксения Дамова, известная любителям фильмов для взрослых под псевдонимом Рита Фокс, получила 14 суток ареста за фото с обнаженными ягодицами на фоне Кремля. Россиян также возмутили поцелуи рэперши Хофманиты с блогершей Аленой Ефремовой на фоне Вечного огня.

Многократный победитель интеллектуальных игр, депутат Госдумы Анатолий Вассерман говорил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что считает обнаженные фото на фоне храмов злостным хулиганством и предлагает строго за это наказывать.



