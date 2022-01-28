Жительнице Калуги грозит год лишения свободы из-за полуобнаженного фото на фоне храма

По данным следствия, в июле прошлого года обвиняемая разместила на своих страницах в соцсетях полуобнаженные фото на фоне храма: девушка стоит спиной к объективу, подняв юбку.

К уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих надо привлекать только тех, кто не раскаивается в содеянном. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

