Жительнице Калуги грозит год лишения свободы из-за полуобнаженного фото на фоне храма
Калужский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 26-летней жительницы Калуги, опубликовавшей в соцсетях свои полуобнаженные фото на фоне храма.
Ранее обвинительное заключение дала прокуратура города. Дело заведено по статье об «оскорблении религиозных чувств верующих» (часть 1 статьи 148 УК РФ), по которой девушке грозит до года лишения свободы, сообщает прокуратура Калужской области.
По данным следствия, в июле прошлого года обвиняемая разместила на своих страницах в соцсетях полуобнаженные фото на фоне храма: девушка стоит спиной к объективу, подняв юбку.
К уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих надо привлекать только тех, кто не раскаивается в содеянном. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
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