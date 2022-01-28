Жительнице Калуги грозит год лишения свободы из-за полуобнаженного фото на фоне храма

Калужский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 26-летней жительницы Калуги, опубликовавшей в соцсетях свои полуобнаженные фото на фоне храма.

Ранее обвинительное заключение дала прокуратура города. Дело заведено по статье об «оскорблении религиозных чувств верующих» (часть 1 статьи 148 УК РФ), по которой девушке грозит до года лишения свободы, сообщает прокуратура Калужской области.

Священник: Откровенные фото у храмов – атака на православие

По данным следствия, в июле прошлого года обвиняемая разместила на своих страницах в соцсетях полуобнаженные фото на фоне храма: девушка стоит спиной к объективу, подняв юбку.

К уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих надо привлекать только тех, кто не раскаивается в содеянном. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Оскорбление Чувств ВерующихКалуга
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры