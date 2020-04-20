Калоев призвал жителей Осетии соблюдать самоизоляцию из-за коронавируса
Депутат Собрания представителей Владикавказа Виталий Калоев призвал жителей Осетии оставаться дома в целях сдерживания распространения коронавируса нового типа. Об этом он сказал в своем видеообращении, появившемся в Telegram-канале Mash.
«Те ограничения, которые коснулись нас на сегодняшний день, мы должны соблюдать. <...> Я хотел бы, чтобы все посидели дома и поберегли своих старших», - заявил он.
Ранее сегодня в республике, по сообщениям местных блогеров, около 700 человек собрались в центре Владикавказа на несанкционированный стихийный митинг, несмотря на режим самоизоляции. Митингующие требовали назначить главой правительства Северной Осетии судимого за убийство Виталия Калоева.
Напомним, Калоев стал известен после того, как в 2004 году убил швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена, которого считал виновным в авиакатастрофе над Боденским озером 1 июля 2002 года. Тогда погибли его жена и двое детей. В 2005 году Калоев был осужден за убийство Нильсена. В 2007 году за примерное поведение был досрочно освобожден и вернулся в Россию.
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