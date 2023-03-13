Калмыкия снова стала самым закредитованным регионом России

Эксперты агентства отметили, что в среднем суммарный долг одного экономически активного жителя страны за последний год увеличился на 31,2 тысячи рублей и составил 361 тысячу рублей.

По результатам исследования, минимальная закредитованность отмечена на Северном Кавказе и юге России. Так, наиболее низкое отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате зафиксировано в Ингушетии - 12,2%. Также в ТОП-3 попали Дагестан и Чечня (24,3% и 24,4% соответственно).

Максимальный уровень закредитованности выявлен в Тюменской области и Туве - 83,3% и 98,6%, соответственно. Последнюю строчку в рейтинге заняла Калмыкия, индикатор долговой нагрузки здесь зафиксирован на уровне 108,8%.

Ранее советник по правовым вопросам «Юридической группы «Совет» Александр Федотов предупредил желающих взять ипотеку о повышении надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с 1 мая 2023 года, сообщает RT.