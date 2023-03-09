Родителям погибших в СВО военных предложили списать кредиты

Замруководителя рабочей группы, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев заявил, что закон о кредитных каникулах оказался «крайне востребованным», однако в нем остаются «пробелы». На сайте «Единой России» говорится, что рабочая группа в ближайшее время намерена выступить с законопроектом, призванным «защитить участников СВО и их близких в вопросах, связанных с кредитными обязательствами».

Право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам участники СВО, мобилизованные и добровольцы получили с 7 октября прошлого года.

Совет правам человека (СПЧ) ранее зафиксировал факты отказа в кредитных каникулах добровольцам, участвующим в спецоперации на Украине, передает НСН.

