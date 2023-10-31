Калининградскому бизнесмену дали 11 лет колонии за попытку вступить в ВСУ

«Путем частичного сложения наказаний суд окончательно назначил ... 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей и ограничением свободы на 1 год», — указали в учреждении.

Также бизнесмена лишили на два года права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Отмечается, что подсудимый имеет российское и израильское гражданство, пишет Ura.ru. Приговор не вступил в законную силу.

По данным суда, 60-летний Гальчевский намеревался стать участником иностранного легиона ВСУ. Летом прошлого года мужчина отправил запрос с электронной почты в украинские посольства в Израиле и в Польше, попросив о зачислении в формирование. Гальчевский планировал добраться из Москвы в Минск и далее в Вильнюс. Однако фигурант не довел преступный умысел до конца, в октябре 2022 года его задержали в РФ.

Во время процесса бизнесмен признался в общении с представителями посольств Украины, попытке выезда за границу и комментарии в соцсети, в котором, по данным экспертизы и вывода суда, призвал убивать глав российских военкоматов. При этом мужчина заявил, что не собирался въезжать на Украину и вступать в ВСУ.

