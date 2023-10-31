Калининградскому бизнесмену дали 11 лет колонии за попытку вступить в ВСУ
Второй Западный окружной военный суд приговорил калининградского бизнесмена Андрея Гальчевского к 11 годам колонии за госизмену в виде попытки вступить в иностранный легион ВСУ и призыв убивать глав военкоматов в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Путем частичного сложения наказаний суд окончательно назначил ... 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей и ограничением свободы на 1 год», — указали в учреждении.
Также бизнесмена лишили на два года права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Отмечается, что подсудимый имеет российское и израильское гражданство, пишет Ura.ru. Приговор не вступил в законную силу.
По данным суда, 60-летний Гальчевский намеревался стать участником иностранного легиона ВСУ. Летом прошлого года мужчина отправил запрос с электронной почты в украинские посольства в Израиле и в Польше, попросив о зачислении в формирование. Гальчевский планировал добраться из Москвы в Минск и далее в Вильнюс. Однако фигурант не довел преступный умысел до конца, в октябре 2022 года его задержали в РФ.
Во время процесса бизнесмен признался в общении с представителями посольств Украины, попытке выезда за границу и комментарии в соцсети, в котором, по данным экспертизы и вывода суда, призвал убивать глав российских военкоматов. При этом мужчина заявил, что не собирался въезжать на Украину и вступать в ВСУ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Новосибирске задержали сбежавшего пациента психбольницы
- Более 800 тысяч палестинцев эвакуировались из северной части сектора Газа
- Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях до 14% годовых
- В Башкирии трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
- Калининградскому бизнесмену дали 11 лет колонии за попытку вступить в ВСУ
- Крым направит средства с продажи квартиры Зеленского на нужды участников СВО
- Ключевскому вулкану на Камчатке присвоили «красный» код опасности
- СМИ: В США обнародовали законопроект о помощи Израилю на $14 млрд
- СМИ: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара из-за обвинений
- Китайский космический корабль «Шэньчжоу-16» вернулся на Землю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru