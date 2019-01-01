Калининградский губернатор пояснил слова об очередях в детсады

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов опроверг свои слова о том, что очередь в детские сады является проблемой самих родителей.

«Та публикация является жутким примером выдергивания из контекста до полной противоположности тому, что было сказано. Мне кажется, они злонамеренно это делают. Цитаты неверные», — цитирует главу региона «Говорит Москва».

По словам Алиханова, он произнёс эту фразу в разговоре с предпринимателями, когда один из них признался, что не оформляет трудовые отношения с работниками и не платит налогов, передаёт Ura.ru.

Алиханов подчеркнул, что словами о детсадах он призвал бизнесмена перейти на легальные методы работы, сообщает «ФедералПресс».

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке рассказала НСН, что необходимо, чтобы детсады, больницы и учреждения культуры начали работать по «семейному графику».

