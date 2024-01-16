Калининградская епархия не будет проводить крещенские купания
16 января 202413:35
Калининградская епархия не будет проводить в регионе крещенские купания, сообщили РИА Новости в пресс-службе епархии.
Там уточнили, что купания не заменяют церковного богослужения и могут негативно отразиться на здоровье пожилых и людей с хроническими заболеваниями.
Ранее в Ленинградской области утонула женщина, нырнувшая на Крещение в самодельную прорубь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru