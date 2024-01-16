Калининградская епархия не будет проводить крещенские купания

Там уточнили, что купания не заменяют церковного богослужения и могут негативно отразиться на здоровье пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Ранее в Ленинградской области утонула женщина, нырнувшая на Крещение в самодельную прорубь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

