Калининградская епархия не будет проводить крещенские купания

Калининградская епархия не будет проводить в регионе крещенские купания, сообщили РИА Новости в пресс-службе епархии.

В Москве в крещенскую ночь ожидается около нуля градусов

Там уточнили, что купания не заменяют церковного богослужения и могут негативно отразиться на здоровье пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Ранее в Ленинградской области утонула женщина, нырнувшая на Крещение в самодельную прорубь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
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