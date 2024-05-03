Мэр Орска заявил, что уйти в отставку сейчас будет «не по-человечески»

Глава пострадавшего от сильных паводков города Орска Василий Козупица сообщил, что уходить в такое трудное время в отставку было бы «не по-человечески, не по-государственному». Такое заявление он сделал в эфире Первого канала на фоне информации о том, что жители требуют его ухода. Ранее на сайте change.org появилась петиция об отставке мэра Орска, которую подписало уже более 3 тысяч человек.

«Мёд и Бали»: Дети мэров разожгли скандалы в Орске и Перми

По словам Козупицы, его задача сейчас помочь людям, а уйти с поста он считает невозможным.

«Я считаю, что в этой ситуации легче уйти, чем не уйти. Но как в такой ситуации уйдёшь? … Наступит время, конечно, я приму решение, но сейчас это просто невозможно. Меня и не поймут, это будет неправильно, не по-человечески, не по-государственному», - пояснил мэр.

Губернатор также рассказал, что разместил у себя дома семью, чей дом оказался затоплен.

Ранее сообщалось, что одна из жительниц затопленного Орска раскритиковала главу города за то, что в столь трудное время его сын находится в Дубае. Об этом напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: vk.com/orsk_adm
ТЕГИ:ОтставкаПаводокНаводнение

Горячие новости

Все новости

партнеры