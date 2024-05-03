Ударившего ребенка в Подмосковье мужчину заподозрили в подделке документов

Отмечается, что против 33-летнего иностранного гражданина уже возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. В связи с открывшимися обстоятельствами следствие изучит возможность возбуждения дела в связи с подделкой, изготовлением или оборотом поддельных документов.

В прокуратуре добавили, что фигуранта отправили под арест до 1 июня 2024 года. Он воздержался от дачи показаний в статусе подозреваемого, но не возражал против помещения в СИЗО.

Напомним, злоумышленник ударил школьницу в нос и по голове, когда она возвращалась из школы, и скрылся с места преступления.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего жителя города Чайковский Пермского края, который стрелял по детям из страйкбольной винтовки.

