Ударившего ребенка в Подмосковье мужчину заподозрили в подделке документов
Подозреваемый в избиении девятилетней школьницы в Люберцах (Московская область) мужчина пребывает на территории России по подложному документу. Об этом в своем Telegram-канале сообщила подмосковная прокуратура.
Отмечается, что против 33-летнего иностранного гражданина уже возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. В связи с открывшимися обстоятельствами следствие изучит возможность возбуждения дела в связи с подделкой, изготовлением или оборотом поддельных документов.
В прокуратуре добавили, что фигуранта отправили под арест до 1 июня 2024 года. Он воздержался от дачи показаний в статусе подозреваемого, но не возражал против помещения в СИЗО.
Напомним, злоумышленник ударил школьницу в нос и по голове, когда она возвращалась из школы, и скрылся с места преступления.
Ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего жителя города Чайковский Пермского края, который стрелял по детям из страйкбольной винтовки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru