Лодку с военнослужащими-срочниками унесло в море в Крыму
Продолжаются поиски лодки с военнослужащими-срочниками, которую унесло в море в Крыму. Пропавшие военные были выходцами из республик Северного Кавказа. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.
Руководитель региона заявил, что получил видеообращение от матери одного из военнослужащих. Он добавил, что двое уроженцев Северной Осетии и один выходец из Дагестана, проходившие срочную службу в Крыму, вопреки сильному ветру отправились на резиновой весельной лодке в открытое море. Сообщается, что очевидцами тому были их сослуживцы, которые впоследствии обратились за помощью к сотрудникам МЧС.
Меняйло добавил, что в прибрежной зоне пропавших солдат найти не удалось, власти Северной Осетии поддерживают связь с военной прокуратурой. Глава региона заверил, что к поиску военнослужащих будут приложены все усилия.
Ранее чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин пропал у берегов Чили.
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