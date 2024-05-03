Лодку с военнослужащими-срочниками унесло в море в Крыму

Руководитель региона заявил, что получил видеообращение от матери одного из военнослужащих. Он добавил, что двое уроженцев Северной Осетии и один выходец из Дагестана, проходившие срочную службу в Крыму, вопреки сильному ветру отправились на резиновой весельной лодке в открытое море. Сообщается, что очевидцами тому были их сослуживцы, которые впоследствии обратились за помощью к сотрудникам МЧС.

Меняйло добавил, что в прибрежной зоне пропавших солдат найти не удалось, власти Северной Осетии поддерживают связь с военной прокуратурой. Глава региона заверил, что к поиску военнослужащих будут приложены все усилия.

Ранее чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин пропал у берегов Чили.

