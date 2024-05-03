Лодку с военнослужащими-срочниками унесло в море в Крыму

Продолжаются поиски лодки с военнослужащими-срочниками, которую унесло в море в Крыму. Пропавшие военные были выходцами из республик Северного Кавказа. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

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Руководитель региона заявил, что получил видеообращение от матери одного из военнослужащих. Он добавил, что двое уроженцев Северной Осетии и один выходец из Дагестана, проходившие срочную службу в Крыму, вопреки сильному ветру отправились на резиновой весельной лодке в открытое море. Сообщается, что очевидцами тому были их сослуживцы, которые впоследствии обратились за помощью к сотрудникам МЧС.

Меняйло добавил, что в прибрежной зоне пропавших солдат найти не удалось, власти Северной Осетии поддерживают связь с военной прокуратурой. Глава региона заверил, что к поиску военнослужащих будут приложены все усилия.

Ранее чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин пропал у берегов Чили.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Северная ОсетияВоенныеПроисшествияКрым

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