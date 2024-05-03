Кандидат в президенты Литвы Вайткус признал Крым российским

Независимый кандидат в президенты Литвы, профессор медицины Эдуардас Вайткус признал принадлежность Крыма России. Об этом он заявил в ходе публичных дебатов в эфире радио LRT.

«Крым в настоящее время принадлежит России», - заявил он в серии коротких ответов на вопросы радиослушателей.