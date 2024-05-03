Кандидат в президенты Литвы Вайткус признал Крым российским
Независимый кандидат в президенты Литвы, профессор медицины Эдуардас Вайткус признал принадлежность Крыма России. Об этом он заявил в ходе публичных дебатов в эфире радио LRT.
«Крым в настоящее время принадлежит России», - заявил он в серии коротких ответов на вопросы радиослушателей.
В свою очередь его оппонент адвокат Игнас Вегеле, который также является независимым кандидатом на президентских выборах, заявил, что считает Крым украинским. Он отметил, что позиция «по территориальной целостности Украины» не была изменена.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России. По словам главы государства, история Крыма неотделима от истории РФ, а на землях республики находится множество духовных и военных святынь российского народа, а также памятников археологии и культуры, передает «Радиоточка НСН».
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