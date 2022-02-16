«Какие 100%?»: В центре Гамалеи не поверили петербургскому «коллективному иммунитету»
Россияне достигли достаточно значительного коллективного иммунитета, однако о 100% говорить точно рано, считает вирусолог Анатолий Альтштейн.
Ни о каком стопроцентном коллективном иммунитете на фоне большого числа заболевших и вакцинированных в Петербурге речи не идет, отметил профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Так ученый оценил информацию о достижении 100% коллективного иммунитета в городе, высказанную заместителем городского комитета по здравоохранению Андреем Сараной в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
«В Санкт-Петербурге по-прежнему люди заражаются, болеют, умирают. Какие основания говорить о таком иммунитете? Для этого должны быть доказательства, но их нельзя предоставить, потому что люди болеют. Что значит «стопроцентный иммунитет», если люди болеют?! Если просто суммировать число заболевших и число провакцинированных, то это наверняка будет цифра намного, существенно меньше, чем 100%. Поэтому еще очень важно проводить серологическое исследование людей – одним и тем же методом, в одной и той же компании, чтобы видеть, какой процент людей имеет антитела. Тогда можно будет о чем-то говорить. Кроме того, доказательством 100% иммунитета является падение заболеваемости почти до нуля, до десятков человек в день. Ну, заявить можно, конечно, а вот насколько оно оправдано, это заявление?», - усомнился профессор.
Определение числа заболевших в целом носит приблизительный результат, напомнил Альтштейн.
«Я думаю, у нас достаточно значительный коллективный иммунитет, но судить можно по количеству привитых и по количеству людей, которые зарегистрированы как зараженные, заболевшие. Если есть данные по проценту людей с антителам – это тоже хорошее дополнительное исследование. Судить можно только по результатам, любое определение можно сделать только приблизительно. Но если люди продолжают заболевать – какие могут быть 100%? О них говорить не приходится», - подчеркнул вирусолог.
При этом 15 февраля в России в больницы направили более 20 тысяч больных COVID-19. В этот же день в Санкт-Петербурге обнаружили 7 091 заболевшего. Сегодня в Петербурге выявили 17 151 случай заражения, передает оперштаб по борьбе с инфекцией в Telegram.
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