«Какие 100%?»: В центре Гамалеи не поверили петербургскому «коллективному иммунитету»

Ни о каком стопроцентном коллективном иммунитете на фоне большого числа заболевших и вакцинированных в Петербурге речи не идет, отметил профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Так ученый оценил информацию о достижении 100% коллективного иммунитета в городе, высказанную заместителем городского комитета по здравоохранению Андреем Сараной в эфире телеканала «Санкт-Петербург».