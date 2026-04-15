Как за электричество: Бесплатные дороги в России исчезнут к 2030 году
Михаил Блинкин заявил НСН, что система оплаты дорог через налоги исчерпала себя, весь мир идет по другому пути.
Бесплатные дороги в России исчезнут к 2030 году, за дороги будут платить как за электричество, заявил НСН научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин.
Ассоциация инфраструктурных инвесторов и кредиторов предложила разрешить строить платные дороги без бесплатной альтернативы — соответствующее обращение направлено вице-премьеру Юрию Трутневу. Организация считает, что ограничение нужно снять для развития дорожной сети дальневосточных регионов, где из-за «экстремального» климата и сложных геологических условий в принципе сложно вести какое-либо строительство и привлекать инвестиции, пишет «Коммерсант». Блинкин отметил, что эта проблема назрела не только для Дальнего Востока.
«Сама идея платных и бесплатных дорог до конца текущего десятилетия уйдет в историю. Потому что бесплатных дорог не бывает, за некоторые дороги мы платим в виде налогов, например, когда покупаем бензин, транспортный налог платим, еще платная парковка и так далее. Этот механизм безнадежно устаревает. Сегодня даже просто двигатель сжигает бензина в разы больше, технический прогресс идет. Появляются законные неплательщики, например, водители электромобилей. Нужен другой механизм. Что будет работать? Этот вопрос поднимают во всех странах, не только у нас», - объяснил он.
По его словам, плата за дороги не должна осуществляться через бюджет, так как такая система не отражает реальные траты.
«Почему мы за электричество платим по счетчику, а за дороги через налоговую систему? Еще 20 лет назад нельзя было измерить, сколько человек проезжает километров по дорогам, сейчас это все очень просто. Поэтому мы будем платить за дороги по аналогии с электричеством. Там еще тарифы разные, например, ночной. Здесь то же самое. Например, километр пробега на проселочной дороге в Калужской области будет стоить ноль копеек, а на Садовом кольце – существенные деньги», - рассказал он.
Ранее президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин заявил НСН, что с подорожанием проезда по платным трассам перевозчики в скором времени будут вынуждены пересмотреть стоимость своих услуг.
Горячие новости
- В СПЧ заявили о «трепетном» отношении к коррупционерам в России
- Как за электричество: Бесплатные дороги в России исчезнут к 2030 году
- Кравцов: Планов изменять сроки обучения в школах нет
- «Не надо разевать варежку»: Как ЦБ будет снижать ключевую ставку
- Армия России освободила Волчанские Хутора в Харьковской области
- Психолог назвала ЕГЭ и ОГЭ стрессом для подростков
- В России футбольный сезон-2026/27 стартует 18 июля
- «Безумный мусор»: Почему медицинские советы за нейросетью нужно перепроверять
- Психолог объяснила рост тревожных расстройств у подростков
- Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа в Китае