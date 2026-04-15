«Сама идея платных и бесплатных дорог до конца текущего десятилетия уйдет в историю. Потому что бесплатных дорог не бывает, за некоторые дороги мы платим в виде налогов, например, когда покупаем бензин, транспортный налог платим, еще платная парковка и так далее. Этот механизм безнадежно устаревает. Сегодня даже просто двигатель сжигает бензина в разы больше, технический прогресс идет. Появляются законные неплательщики, например, водители электромобилей. Нужен другой механизм. Что будет работать? Этот вопрос поднимают во всех странах, не только у нас», - объяснил он.

По его словам, плата за дороги не должна осуществляться через бюджет, так как такая система не отражает реальные траты.

«Почему мы за электричество платим по счетчику, а за дороги через налоговую систему? Еще 20 лет назад нельзя было измерить, сколько человек проезжает километров по дорогам, сейчас это все очень просто. Поэтому мы будем платить за дороги по аналогии с электричеством. Там еще тарифы разные, например, ночной. Здесь то же самое. Например, километр пробега на проселочной дороге в Калужской области будет стоить ноль копеек, а на Садовом кольце – существенные деньги», - рассказал он.

Ранее президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин заявил НСН, что с подорожанием проезда по платным трассам перевозчики в скором времени будут вынуждены пересмотреть стоимость своих услуг.

