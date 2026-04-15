RT и Жасмин помогли женщине, осталавшейся без дома после потопа в Дагестане
Женщине с двумя детьми и пожилой матерью, которую обрушившийся на Дагестан потопа оставил без дома, получила помощь от телеканала RT и певицы Жасмин.
По словам женщины, которую зовут Мадина, кроме детей и мамы у неё нет никого. Также она рассказала, что некоторое время назад перенесла операцию, после которой «в позвоночнике штифты».
Информацию о пострадавшей RT передал Жасмин. Исполнительница приобрела для женщины и её семьи одежду и стиральную машину, а также решила оплатить временное съёмное жильё.
«Спасибо большое... Спасибо за поддержку... Если бы не люди, которые неравнодушны, мы бы, наверно... вообще не справились бы», — сказала Мадина.
Ранее вице-премьер Дагестана Рамазан Джафаров заявил, что в результате наводнений в регионе произошло подтопление 9 825 жилых домов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
