RT и Жасмин помогли женщине, осталавшейся без дома после потопа в Дагестане

По словам женщины, которую зовут Мадина, кроме детей и мамы у неё нет никого. Также она рассказала, что некоторое время назад перенесла операцию, после которой «в позвоночнике штифты».

Информацию о пострадавшей RT передал Жасмин. Исполнительница приобрела для женщины и её семьи одежду и стиральную машину, а также решила оплатить временное съёмное жильё.

«Спасибо большое... Спасибо за поддержку... Если бы не люди, которые неравнодушны, мы бы, наверно... вообще не справились бы», — сказала Мадина.

Ранее вице-премьер Дагестана Рамазан Джафаров заявил, что в результате наводнений в регионе произошло подтопление 9 825 жилых домов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

