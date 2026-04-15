Что касается цензуры, то Лукьяненко подчеркнул, что сейчас есть сильные перегибы, которые не приносят никакой пользы.

«У нас же доходит до такой механистической цензуры: если в тексте упоминается какое-то наркотическое вещество даже в отрицательном ключе, то у любого издателя возникает паника. Ему проще перестраховаться и убрать эту фразу. Мы доводим все до абсурда. Либо нам тогда надо запрещать и Шерлока Холмса, и огромную часть творчества Булгакова, либо выводить классику из-под запрета, но тогда это выглядит глупо, потому что современная литература не смеет ничего сказать на эту тему. От запрета на упоминание наркотические средства не исчезнут. Мы просто в позиции страуса перестанем про них говорить. Однако те, кто про них узнает, не будут вооружены информацией об их вреде. Надо четко разделять, где идет пропаганда», - отметил он.

Еще одной важной задачей писатель назвал пробуждение интереса к чтению с помощью кино и сериалов.

«Я считаю, очень важно создать нашу собственную фантастическую кинопромышленность, потому что кино, сериалы - это то, что заходит легче, и очень часто пробуждает интерес к чтению. Вышедший в свое время «Ночной дозор» резко увеличил интерес к книгам и вообще к фантастике. Сейчас, например, мы делаем проект большого фантастического детского сериала. Нас поддержал Институт развития интернета. У нас давно не было хорошей, красивой фантастической продукции для детей, которая бы конкурировала с западной. А ведь это тоже стимулирует интерес к чтению», - подытожил он.

Ранее писатель Олег Рой заявил НСН, что России не нужно пытаться переплюнуть западные премии и фестивали, включая «Нобелевку», нужно создать что-то ценное для себя, например, использовать опыт Героев России.

