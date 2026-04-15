Цензура и абсурд: Как Лукьяненко собрался воскресить интерес к чтению у россиян
Сергей Лукьяненко заявил НСН, что сегодня россияне стали читать реже и больше увлекаться бесполезной литературой, а возвращать интерес к чтению он намерен через кино.
Важно прежде всего сохранить и увеличить интерес россиян к чтению, а также разобраться с абсурдными перегибами при цензурировании литературы. Об этом НСН рассказал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил состав членов Общественной палаты России. В частности, в состав вошли певица Диана Гурцкая, председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом Василий Легойда и писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. В беседе с НСН Лукьяненко раскрыл, какими литературными вопросами прежде всего намерен заняться.
«Их очень много. Это и авторские права, и поддержка бумажного книгоиздания. Основной вопрос - сохранение и увеличение интереса к чтению. Потому что СССР была, наверное, самая читающая книжная держава. Сейчас читают гораздо меньше, к сожалению, не всегда серьезную литературу. Есть сильный перевес в сторону очень простой и развлекательной. Это очень сложно, потому что чтению трудно конкурировать с огромным количеством развлечений», - указал писатель.
Что касается цензуры, то Лукьяненко подчеркнул, что сейчас есть сильные перегибы, которые не приносят никакой пользы.
«У нас же доходит до такой механистической цензуры: если в тексте упоминается какое-то наркотическое вещество даже в отрицательном ключе, то у любого издателя возникает паника. Ему проще перестраховаться и убрать эту фразу. Мы доводим все до абсурда. Либо нам тогда надо запрещать и Шерлока Холмса, и огромную часть творчества Булгакова, либо выводить классику из-под запрета, но тогда это выглядит глупо, потому что современная литература не смеет ничего сказать на эту тему. От запрета на упоминание наркотические средства не исчезнут. Мы просто в позиции страуса перестанем про них говорить. Однако те, кто про них узнает, не будут вооружены информацией об их вреде. Надо четко разделять, где идет пропаганда», - отметил он.
Еще одной важной задачей писатель назвал пробуждение интереса к чтению с помощью кино и сериалов.
«Я считаю, очень важно создать нашу собственную фантастическую кинопромышленность, потому что кино, сериалы - это то, что заходит легче, и очень часто пробуждает интерес к чтению. Вышедший в свое время «Ночной дозор» резко увеличил интерес к книгам и вообще к фантастике. Сейчас, например, мы делаем проект большого фантастического детского сериала. Нас поддержал Институт развития интернета. У нас давно не было хорошей, красивой фантастической продукции для детей, которая бы конкурировала с западной. А ведь это тоже стимулирует интерес к чтению», - подытожил он.
Ранее писатель Олег Рой заявил НСН, что России не нужно пытаться переплюнуть западные премии и фестивали, включая «Нобелевку», нужно создать что-то ценное для себя, например, использовать опыт Героев России.
Горячие новости
- Молдавия официально выйдет из СНГ 8 апреля 2027 года
- Цензура и абсурд: Как Лукьяненко собрался воскресить интерес к чтению у россиян
- Отрасль «крякнется»: Кто заплатит за финансовый кризис строителей дорог
- Один человек погиб в результате атаки БПЛА на промзону Стерлитамака
- Песков заявил, что не располагает информацией о введении ответственности за VPN
- В СПЧ заявили о «трепетном» отношении к коррупционерам в России
- Как за электричество: Бесплатные дороги в России исчезнут к 2030 году
- Кравцов: Планов изменять сроки обучения в школах нет
- «Не надо разевать варежку»: Как ЦБ будет снижать ключевую ставку
- Армия России освободила Волчанские Хутора в Харьковской области