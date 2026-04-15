Цензура и абсурд: Как Лукьяненко собрался воскресить интерес к чтению у россиян

Сергей Лукьяненко заявил НСН, что сегодня россияне стали читать реже и больше увлекаться бесполезной литературой, а возвращать интерес к чтению он намерен через кино.

Важно прежде всего сохранить и увеличить интерес россиян к чтению, а также разобраться с абсурдными перегибами при цензурировании литературы. Об этом НСН рассказал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил состав членов Общественной палаты России. В частности, в состав вошли певица Диана Гурцкая, председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом Василий Легойда и писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. В беседе с НСН Лукьяненко раскрыл, какими литературными вопросами прежде всего намерен заняться.

«Их очень много. Это и авторские права, и поддержка бумажного книгоиздания. Основной вопрос - сохранение и увеличение интереса к чтению. Потому что СССР была, наверное, самая читающая книжная держава. Сейчас читают гораздо меньше, к сожалению, не всегда серьезную литературу. Есть сильный перевес в сторону очень простой и развлекательной. Это очень сложно, потому что чтению трудно конкурировать с огромным количеством развлечений», - указал писатель.

Лукьяненко раскрыл, чего ждет от обновленного Союза писателей

Что касается цензуры, то Лукьяненко подчеркнул, что сейчас есть сильные перегибы, которые не приносят никакой пользы.

«У нас же доходит до такой механистической цензуры: если в тексте упоминается какое-то наркотическое вещество даже в отрицательном ключе, то у любого издателя возникает паника. Ему проще перестраховаться и убрать эту фразу. Мы доводим все до абсурда. Либо нам тогда надо запрещать и Шерлока Холмса, и огромную часть творчества Булгакова, либо выводить классику из-под запрета, но тогда это выглядит глупо, потому что современная литература не смеет ничего сказать на эту тему. От запрета на упоминание наркотические средства не исчезнут. Мы просто в позиции страуса перестанем про них говорить. Однако те, кто про них узнает, не будут вооружены информацией об их вреде. Надо четко разделять, где идет пропаганда», - отметил он.

Еще одной важной задачей писатель назвал пробуждение интереса к чтению с помощью кино и сериалов.

«Я считаю, очень важно создать нашу собственную фантастическую кинопромышленность, потому что кино, сериалы - это то, что заходит легче, и очень часто пробуждает интерес к чтению. Вышедший в свое время «Ночной дозор» резко увеличил интерес к книгам и вообще к фантастике. Сейчас, например, мы делаем проект большого фантастического детского сериала. Нас поддержал Институт развития интернета. У нас давно не было хорошей, красивой фантастической продукции для детей, которая бы конкурировала с западной. А ведь это тоже стимулирует интерес к чтению», - подытожил он.

Ранее писатель Олег Рой заявил НСН, что России не нужно пытаться переплюнуть западные премии и фестивали, включая «Нобелевку», нужно создать что-то ценное для себя, например, использовать опыт Героев России.

ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
