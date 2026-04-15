Молдавия официально выйдет из СНГ 8 апреля 2027 года
Молдавия уведомила секретариат Содружества Независимых Государств (СНГ) о своём выходе. Как пишет RT, об этом заявил глава молдавского МИД Михай Попшой.
Указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ было подписано президентом страны Майей Санду 8 апреля. По словам министра соответствующее уведомление в Минск уже отправлено и получено подтверждение о получении
«Республика перестанет быть частью содружества 8 апреля 2027 года», - заключил Попшой.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Молдавии выйти из СНГ является деструктивным с экономической точки зрения, пишут «Известия».
