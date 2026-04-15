Один человек погиб в результате атаки БПЛА на промзону Стерлитамака
15 апреля 202613:26
Один человек погиб в результате атаки БПЛА на промзону Стерлитамака. Как пишет RT, об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров.
Он уточнил, что погиб водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий.
«Приношу соболезнования его родным и близким. Обязательно окажем семье всю необходимую помощь», - написал глава республимки в своём Telegram-канале.
Ранее Хабиров рассказал об уничтожении нескольких БПЛА над промышленной зоной Стерлитамака, а также о падении обломков на территорию одного из предприятий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
