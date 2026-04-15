Трамп исключил сделку, если у Ирана будет ядерное оружие
15 апреля 202614:32
Окончательный результат в конфликте с Ираном может быть достигнут в ближайшее время. Как пишет RT, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
В интервью Fox Business он также отметил, что Тегеран не должен обладать ядерным оружием.
«Если они этого не откажутся намернения обладать ядерным оружием, то никакой сделки не будет», — заключил глава Белого дома.
Ранее ВМС США приступили к морской блокаде Ирана в соответствии с указом Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
