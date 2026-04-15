Автомобильный мост между Приморьем и КНДР откроют до конца года
Строительство автомобильного моста между Приморским краем и КНДР выходит на финишную прямую — транспортное сообщение между двумя странами обещают открыть уже к концу 2026 года, заявил НСН сенатор от Приморского края Александр Ролик, возглавляющий группу Совета Федерации по сотрудничеству с Верховным Народным Собранием КНДР.
«Возведенный мост — это новый уровень отношений между нашими странами. Прямое транспортное сообщение откроет возможности для торговли, туризма, прямых культурных, научно-образовательных и спортивных связей между регионами. Мы активно работаем над тем, чтобы создавать торговые коридоры и синхронизировать наши усилия в экономической и гуманитарной сферах», — отметил он.
В этом году исполняется два года Пхеньянскому саммиту и договору о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР.
Межпарламентское взаимодействие также набирает обороты. В прошлом году Совет Федерации принимал большую делегацию Верховного Народного Собрания КНДР, проводились совместные мероприятия.
«Мы взаимодействуем с коллегами в КНДР плотно и системно. Межпарламентское сотрудничество — это фундамент для развития межгосударственных отношений. Делали и будем делать всё, чтобы это взаимодействие укреплялось», — подчеркнул Ролик.
Ранее турагенты рассказали НСН, почему россияне едут отдыхать в КНДР.
Горячие новости
- «Подождем до выборов»: Герман-младший предложил повременить с аналогом Госкино
- Путин заявил о сокращении ВВП на 1,8%
- Россиянам объяснили, когда хлеб становится вредным для здоровья
- «Откуда хорошие люди в Госкино?»: Высоцкий об идее Певцова контролировать фильмы
- Онищенко и Мясников не увидели связи между матом и болезнями
- Генпрокурор РФ заявил о необходимости проработки внесудебного доступа к телефонам
- Автомобильный мост между Приморьем и КНДР откроют до конца года
- Культура под защитой: Заславский обозначил темы для обсуждения в Общественной палате
- Трамп исключил сделку, если у Ирана будет ядерное оружие
- RT и Жасмин помогли женщине, осталавшейся без дома после потопа в Дагестане