Автомобильный мост между Приморьем и КНДР откроют до конца года

Строительство автомобильного моста между Приморским краем и КНДР выходит на финишную прямую — транспортное сообщение между двумя странами обещают открыть уже к концу 2026 года, заявил НСН сенатор от Приморского края Александр Ролик, возглавляющий группу Совета Федерации по сотрудничеству с Верховным Народным Собранием КНДР.

«Возведенный мост — это новый уровень отношений между нашими странами. Прямое транспортное сообщение откроет возможности для торговли, туризма, прямых культурных, научно-образовательных и спортивных связей между регионами. Мы активно работаем над тем, чтобы создавать торговые коридоры и синхронизировать наши усилия в экономической и гуманитарной сферах», — отметил он.

В этом году исполняется два года Пхеньянскому саммиту и договору о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР.

Межпарламентское взаимодействие также набирает обороты. В прошлом году Совет Федерации принимал большую делегацию Верховного Народного Собрания КНДР, проводились совместные мероприятия.

«Мы взаимодействуем с коллегами в КНДР плотно и системно. Межпарламентское сотрудничество — это фундамент для развития межгосударственных отношений. Делали и будем делать всё, чтобы это взаимодействие укреплялось», — подчеркнул Ролик.

ФОТО: ТАСС / Юрий Смитюк
