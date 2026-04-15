Автомобильный мост между Приморьем и КНДР откроют до конца года

«Возведенный мост — это новый уровень отношений между нашими странами. Прямое транспортное сообщение откроет возможности для торговли, туризма, прямых культурных, научно-образовательных и спортивных связей между регионами. Мы активно работаем над тем, чтобы создавать торговые коридоры и синхронизировать наши усилия в экономической и гуманитарной сферах», — отметил он.

В этом году исполняется два года Пхеньянскому саммиту и договору о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР.

Межпарламентское взаимодействие также набирает обороты. В прошлом году Совет Федерации принимал большую делегацию Верховного Народного Собрания КНДР, проводились совместные мероприятия.

«Мы взаимодействуем с коллегами в КНДР плотно и системно. Межпарламентское сотрудничество — это фундамент для развития межгосударственных отношений. Делали и будем делать всё, чтобы это взаимодействие укреплялось», — подчеркнул Ролик.

