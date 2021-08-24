Как варить натуральный сыр? Российские фермеры – о любимом деле

Основатель сыроварни «Каменный Пояс» Евгений рассказал «Радиоточке НСН», что занялся производством сыров год назад и впервые примет участие в фестивале. Также он объяснил, почему сыроварня носит такое необычное название.

«Каменным поясом» называли Уральские горы еще в допетровские времена. Наше название – дань уважения малой родине. В маркетинговой концепции мы выбрали свой путь. У нас нет импортных наименований, все названия сыров наших связаны с Уралом: трогановский, Демидовский, Бажовский, Перевальный, Горный, Державный, Вишневогорский, Красный Камень», - отметил Евгений.

Многие фермеры набирались опыта в сыроварном деле в Европе. Так и основатель семейной сыроварни «Люблю» Мария рассказала «Радиоточке НСН», что вместе с мамой училась ремеслу, идеалам и принципам сыроварения у мастеров из Италии.