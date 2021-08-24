Как варить натуральный сыр? Российские фермеры – о любимом деле
Деревня Дубровское Истринского района Подмосковья готовится принимать гостей фестиваля «СЫР ПИР МИР», который пройдет с 26 по 29 августа. Посетители ярмарки смогут попробовать натуральные продукты почти 700 фермерских хозяйств. Среди лакомств будут натуральные колбасы, хлеб, мед, сладости, молочные продукты и конечно же сыр. Самый главный продукт презентуют более 400 сыроварен. Гости фестиваля смогут продегустировать итальянские, уральские сыры, сыры с мытой корочкой, голубой и белой плесенью – и это еще не весь список.
Telegram-канал «Радиоточка НСН» пообщался с некоторыми российскими фермерами-сыроварами, которые поделились своими историями успеха.
Основатель сыроварни «Каменный Пояс» Евгений рассказал «Радиоточке НСН», что занялся производством сыров год назад и впервые примет участие в фестивале. Также он объяснил, почему сыроварня носит такое необычное название.
«Каменным поясом» называли Уральские горы еще в допетровские времена. Наше название – дань уважения малой родине. В маркетинговой концепции мы выбрали свой путь. У нас нет импортных наименований, все названия сыров наших связаны с Уралом: трогановский, Демидовский, Бажовский, Перевальный, Горный, Державный, Вишневогорский, Красный Камень», - отметил Евгений.
Многие фермеры набирались опыта в сыроварном деле в Европе. Так и основатель семейной сыроварни «Люблю» Мария рассказала «Радиоточке НСН», что вместе с мамой училась ремеслу, идеалам и принципам сыроварения у мастеров из Италии.
«В Италии если ты себя позиционируешь как эко-ферма, тебе абсолютно запрещено использование химии, добавок и всякого рода улучшителей вкуса, консервантов. Если нарушить это правило, то предприятие закроют и заберут лицензию. Поэтому мы не используем даже те консерванты, что разрешены в России. Мы называемся семейной фермой. Почему? У каждого из нас свои задачи. Папа - производство качественного живого молока. Мама и я - варим сыр, печем хлеб. Мои дети - учатся труду и как могут участвуют в деле», - отметила Мария.
Напомним, фестиваль «СЫР ПИР МИР» пройдет с 26 по 29 августа в деревне Дубровское Истринского района Подмосковья.
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