Сыровар обрадовался перспективе «вечных» западных санкций

Российские производители в своём большинстве положительно воспримут заявление заместителя министра иностранных дел РФ Александра Панкина о том, что западные антироссийские санкции могут никогда не закончиться. Так считает сыродел, основатель «Истринской сыроварни» Олег Сирота.

Более того, по его словам, фермеров, сыроваров, особенно подмосковных, такие слова даже обнадёживают. «Если так действительно будет, то можно планировать долгосрочные кредиты, строить новые сыроварни, фермы, не переживать за внутренний рынок, что мы его сможем импортозаместить», - заявил Сирота в эфире «Радио 1».

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По оценке сыровара, отечественным производителям требуется еще 5-7 лет развития, чтобы начать конкурировать на равных с заграничными коллегами. Фермеры используют до 90-95% техники российского производства, однако оборудование пока ещё на 50% - импортное. Например, в конце прошлого года в Истринской сыроварне смонтировали климатическую установку и сырного робота из Швейцарии.

На прошлой неделе в рамках Петербургского международного экономического форума было заключено соглашение по популяризации фермерской продукции и продвижении сельского туризма. Документ подписали губернатор Московской области Андрей Воробьёв, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

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Фото: facebook.com/rusparmezan
ТЕГИ:ПроизводствоСанкцииСыр
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