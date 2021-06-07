Сыровар обрадовался перспективе «вечных» западных санкций

Российские производители в своём большинстве положительно воспримут заявление заместителя министра иностранных дел РФ Александра Панкина о том, что западные антироссийские санкции могут никогда не закончиться. Так считает сыродел, основатель «Истринской сыроварни» Олег Сирота.

Более того, по его словам, фермеров, сыроваров, особенно подмосковных, такие слова даже обнадёживают. «Если так действительно будет, то можно планировать долгосрочные кредиты, строить новые сыроварни, фермы, не переживать за внутренний рынок, что мы его сможем импортозаместить», - заявил Сирота в эфире «Радио 1».