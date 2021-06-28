Составлен список продуктов, которые можно есть после истечения срока годности

Там напомнили о необходимости различать минимальный срок годности и срок потребления. Первый из них показывает, что данный продукт потерял свои органолептические качества, но его все еще можно безопасно съесть. Срок потребления указывают для скоропортящихся продуктов.

После истечения срока годности можно употреблять йогурты, хлеб для тостов, сухофрукты, вяленные колбасу и сыр, консервированные томаты, макароны, чипсы, рис, бобовые, прохладительные напитки, сдобные изделия и печенье, алкоголь, варенье, суп быстрого приготовления.

По словам специалистов, колбасные изделия перед истечением срока годности следует заморозить, а если свежие овощи и фрукты начинают подгнивать или покрываться плесенью, то их можно употреблять в пищу после удаления с большим запасом поврежденного участка.

Ранее стало известно, какие продукты лучше навсегда исключить из рациона людям с аллергией на пыльцу, сообщает радио Sputnik со ссылкой на доктора медицинских наук, аллерголога-иммунолога клиники «СМ-Доктор», профессора Дали Мачарадзе.



