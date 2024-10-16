«Как теперь жить?»: Подростки запугали поселок в Ленобласти, в Геленджике атакуют конный клуб

***

Эту шокирующую историю рассказали нам жители поселка «Платформа 69-й километр», что неподалеку от Сосново в Ленинградской области. Шалости местных подростков перешли все грани разумного – они безнаказанно стреляют из пневматики по пенсионерам, убивают животных, угрожают оружием малышам. Ну а этим летам начали гибнуть домашние кошки и собаки, которых подкидывают хозяевами в пакетах.

«У нас есть определенная компания подростков, люди знают и их, и их родителей. Эти подростки, если это так можно назвать, "сильно шалят", а их родители закрывают на это глаза, уверяя, что "это не они", а их детки самые лучшие и прекрасные. Они занимаются всяким-разным. Например, весной обстреливали из пневматики пожилого человека, обстреливали собаку – правда, не попали, поэтому дело замяли. Они даже останавливали товарный поезд. То есть какие-то бесконечные шалости, вроде бы мелкие, а вроде бы и не очень. Раньше было известно, что они убивали уток и ежей, а этим летом начали гибнуть наши домашние животные. Например, погибла моя кошка, ее положили на рельсы, сфотографировали, выложили в дачный чат и написали: "Ой, чья же эта кошечка?" В другой раз пропала кошка, а потом ее нашли на тропинке в мешке, других убитых зверей подкидывают в мешках. Однако в полиции и прокуратуре на это не реагируют», – рассказала НСН одна из местных жительниц.

По ее словам, в опасности не только животные, но и дети, и весь поселок из-за этого в страхе.

«Ну, конечно, жители боятся. Этой весной эти же ребята угрожали вдвоем пятилетнему ребенку шуруповертом и пневматическим пистолетом, мальчик – в слезы, его мама погналась за ними, поймала их за шкирку, отвела в полицию и тогда стало понятно, кто все предыдущие годы делал эти «мелкие шалости». Весной они ходили у станции с пневматикой, стреляли в женщину, но не попали. Вообще непонятно, как теперь жить. Люди уже боятся лишний раз отпускать гулять и детей, и животных. У меня у самой маленький ребенок и у меня вопрос: как теперь ходить? Пусть в отличие от животных они пока и не покалечили никого из людей, но в страхе держат весь поселок какие-то шибздики 16-летние», - возмутилась женщина.

Мы обратились к руководству МВД России и к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко с просьбой остановить этот беспредел.

***

Еще одна драматичная история разворачивается в эти дни в Геленджике. Конный клуб «Черемушки», в котором с 2008 года занимаются около ста детей, с апреля уже несколько раз пытались атаковать непонятные люди. Они врываются прямо во время занятий, нападают на сотрудников и вываливают строительный мусор. При этом новый хозяин соседней территории обещает стереть клуб с лица Земли, не брезгуя методами из 1990-х.

«С начала апреля было уже пять или шесть нападений. При этом каждый раз там была детвора. И родители были там, и бабушки, и дедушки. Все делается, к сожалению, при детях, на их глазах. Что говорить, если прямо при детях женщине брызнули в глаза перцовым баллончиком. Или пригоняют трактор, когда идет тренировка: кони перепугались, побежали, ребенок выпал из седла, мамы в ужасе, ребенок кричит... Это нужно видеть, что они там творят! Мы обращались везде и всюду - и мы, и наши родители, и родительские комитеты, и бабушки, и дедушки писали - от мэра Геленджика до президента. Пока за несколько месяцев конфликта реакции властей мы не видим», - рассказал НСН представитель кубанского казачьего центра, помогающего конному клубу.

По его словам, в «Черемушках» проводится много соревнований, на который съезжаются участники со всей страны

«В этом году мы провели пятый национальный турнир по джигитовке. У нас участвуют практически все регионы от Камчатки до Калининграда, выступает очень много детей. Там же мы проводим открытые краевые соревнования по выездке, соревнования на стиль всадника, открытые чемпионаты по боевым искусствам, приезжает практически весь юг России. Достаточно много крупных состязаний мы проводим. В летний период больше ста детей занимается, в зимний - поменьше, потому что отдыхающие и дачники уезжают, остаются местные. Местных там человек 50-60 детей занимается, включая детей-инвалидов», - отметил собеседник НСН.

Мы обратились к краснодарскому губернатору Вениамину Кондратьеву с просьбой разобраться в ситуации.