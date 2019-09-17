Новые ограничения на продажу алкоголя могут ввести в России

Кабинет министров РФ в принципе одобрил законопроект о запрете реализации спиртных напитков в барах и кафе с залами обслуживания до 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах. Законодательную инициативу подготовила группа депутатов Госдумы. Авторы документа говорят, что он послужит обеспечение общественного порядка, а также прав граждан на тишину и отдых.

Как сообщает «Коммерсантъ» положительный отзыв на законопроект подписал вице-премьером Константин Чуйченко. Принятие документа может спровоцировать закрытие около 10 тысяч питейных заведений в России. Как отмечает RT, речь, в частности, идёт о торговых точек по продаже разливного пива.

Исходя из этого, в правительстве поручили доработать инициативу, поскольку она может негативно повлиять на рентабельности добросовестных участников рынка, привести к снижению предпринимательской активности и уровня конкуренции.

