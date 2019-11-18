Как в Коннектикуте. В России снова хотят ограничить время продажи алкоголя

В Минздраве уточнили, что за последние 7 лет потребление алкоголя в России снизилось в два раза – с 18 литров в 2011 году до 9,3 литров в 2018 году. Отметим, что сейчас продажа алкоголя разрешена с 8 до 23 часов. При этом, субъекты вправе устанавливать время продажи алкоголя. При этом только 22 региона следуют федеральным нормам, в остальных действуют более жесткие правила реализации алкоголя.

По словам Евгения Брюна, Россия движется по пути общемировой практики. «Пример положительного опыта мы можем наблюдать в скандинавских странах, в отдельных штатах Америки. Например, в Коннектикуте в субботу и воскресение вообще нигде не купишь алкоголь», - отметил собеседник НСН.

Ко всему прочему, главный психиатр-нарколог Минздрава отметил, что объединение усилий всех заинтересованных структур, позволит избежать существенного роста контрафактной продукции и нелегального рынка.

«Всегда есть какие-то риски, преступники, которые будут пытаться взломать позитивный закон, но для этого существует министерство внутренних дел, полиция и следственные органы – те, кто должен заниматься этим делом. У них - свои задачи, у нас – свои. Но, когда мы объединимся в общей работе, тогда все будет хорошо», - заключил собеседник НСН.

Инициатива по сокращению временного отрезка разрешенной продажи алкоголя в России направлена на достижение целей нацпроекта «Демография», отметили в ОНФ. Планируется, что поправки будут внесены в 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…». Напомним, что нарушение правил продажи грозит юридическому лицу штрафом до 300 тысяч рублей и конфискацией товара. Как отметил член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин, ужесточение правил реализации алкоголя позволит снизить количество преступлений, которые совершаются в состоянии алкогольного опьянения на 9-14%, а также сократить количество дорожно-транспортных происшествий.

Ранее сообщалось, что Россия оказалась в числе самых пьющих стран, заняв седьмую позицию. В Организации экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце», самой «пьющей» страной назвали Литву. Второе место заняла Австрия. Тройку лидеров замкнула Франция. Евгений Брюн заявил НСН, что не верит в цифры организации.

