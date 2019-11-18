Как в Коннектикуте. В России снова хотят ограничить время продажи алкоголя
Главный психиатр-нарколог Минздрава РФ в эфире НСН выразил уверенность, что сокращение времени продажи алкоголя в России не приведет к росту производства фальсификата.
«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) выступил с инициативой об ужесточении федеральных правил продажи алкоголя в магазинах, сократив на час разрешенный временной интервал его реализации. Таким образом, в случае принятия новой нормы, торговля спиртным будет заканчиваться не позднее 22 часов по местному времени, пишут «Известия». ОНФ направил соответствующие письма с предложением в правительство РФ, Минздрав, Минтруд и другие ведомства.
Главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн в беседе с НСН заявил, что министерство поддерживает эту инициативу, а также другие меры, которые направлены на снижение потребления алкоголя россиянами.
«Это [сокращение времени продажи] входит в систему профилактики и снижения спроса на алкоголь - то есть снижение доступности алкоголя по месту и по времени. По месту также идут отдельные мероприятия. Я думаю, что все эти меры помогут. У нас уже давно идет тенденция на сокращение, а это, временное ограничение продажи еще на час - будет очередным шагом», - сказал Брюн.
В Минздраве уточнили, что за последние 7 лет потребление алкоголя в России снизилось в два раза – с 18 литров в 2011 году до 9,3 литров в 2018 году. Отметим, что сейчас продажа алкоголя разрешена с 8 до 23 часов. При этом, субъекты вправе устанавливать время продажи алкоголя. При этом только 22 региона следуют федеральным нормам, в остальных действуют более жесткие правила реализации алкоголя.
По словам Евгения Брюна, Россия движется по пути общемировой практики. «Пример положительного опыта мы можем наблюдать в скандинавских странах, в отдельных штатах Америки. Например, в Коннектикуте в субботу и воскресение вообще нигде не купишь алкоголь», - отметил собеседник НСН.
Ко всему прочему, главный психиатр-нарколог Минздрава отметил, что объединение усилий всех заинтересованных структур, позволит избежать существенного роста контрафактной продукции и нелегального рынка.
«Всегда есть какие-то риски, преступники, которые будут пытаться взломать позитивный закон, но для этого существует министерство внутренних дел, полиция и следственные органы – те, кто должен заниматься этим делом. У них - свои задачи, у нас – свои. Но, когда мы объединимся в общей работе, тогда все будет хорошо», - заключил собеседник НСН.
Инициатива по сокращению временного отрезка разрешенной продажи алкоголя в России направлена на достижение целей нацпроекта «Демография», отметили в ОНФ. Планируется, что поправки будут внесены в 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…». Напомним, что нарушение правил продажи грозит юридическому лицу штрафом до 300 тысяч рублей и конфискацией товара. Как отметил член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин, ужесточение правил реализации алкоголя позволит снизить количество преступлений, которые совершаются в состоянии алкогольного опьянения на 9-14%, а также сократить количество дорожно-транспортных происшествий.
Ранее сообщалось, что Россия оказалась в числе самых пьющих стран, заняв седьмую позицию. В Организации экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце», самой «пьющей» страной назвали Литву. Второе место заняла Австрия. Тройку лидеров замкнула Франция. Евгений Брюн заявил НСН, что не верит в цифры организации.
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