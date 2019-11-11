В Минздраве не поверили, что россияне – пьющая нация

Россия оказалась в числе самых пьющих стран, заняв седьмую позицию. В Организации экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце», самой «пьющей» страной назвали Литву. Жители этой прибалтийской республики в среднем выпивают 12,3 литра спиртных напитков в год.

Второе место заняла Австрия, где ежегодно жители потребляют 11,8 литра алкоголя. Тройку лидеров замкнула Франция с показателем 11,7 литра на душу населения. Показатель России - 11,1 литра.

Меньше всего спиртного употребляют жители Индонезии (0,3 литра), Турции (1,4 литра) и Израиля (2,6 литра).

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил НСН, что приведенные цифры, как минимум далеки от реальности, а как максимум - необъективны.

«Нужно проводить очень сложные социологические исследования, потому что данные, имеющееся у Минздрава, разнятся с этими цифрами. Нужно смотреть, сколько продали алкоголя, выпьет или не выпьет, это неизвестно, разделили эту цифру на всех жителей страны…Получилось 9,1 литра или 11,1…Но ведь есть алкоголь неучтенный, самодельный, сколько его выпито, не знает никто. Во Франции своя деревня выпускает вино, и сколько его выпьют, никто не знает, в Германии каждая деревня варит свое пиво и пьет без учета… Цифры - это очень странная история», - раскритиковал рейтинг эксперт.