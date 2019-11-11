В Минздраве не поверили, что россияне – пьющая нация
Главный психиатр-нарколог Минздрава заявил НСН, что для полноценного понимания ситуации с употреблением алкоголя россиянами, нужно очень большое и серьезное исследование.
Россия оказалась в числе самых пьющих стран, заняв седьмую позицию. В Организации экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце», самой «пьющей» страной назвали Литву. Жители этой прибалтийской республики в среднем выпивают 12,3 литра спиртных напитков в год.
Второе место заняла Австрия, где ежегодно жители потребляют 11,8 литра алкоголя. Тройку лидеров замкнула Франция с показателем 11,7 литра на душу населения. Показатель России - 11,1 литра.
Меньше всего спиртного употребляют жители Индонезии (0,3 литра), Турции (1,4 литра) и Израиля (2,6 литра).
Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил НСН, что приведенные цифры, как минимум далеки от реальности, а как максимум - необъективны.
«Нужно проводить очень сложные социологические исследования, потому что данные, имеющееся у Минздрава, разнятся с этими цифрами. Нужно смотреть, сколько продали алкоголя, выпьет или не выпьет, это неизвестно, разделили эту цифру на всех жителей страны…Получилось 9,1 литра или 11,1…Но ведь есть алкоголь неучтенный, самодельный, сколько его выпито, не знает никто. Во Франции своя деревня выпускает вино, и сколько его выпьют, никто не знает, в Германии каждая деревня варит свое пиво и пьет без учета… Цифры - это очень странная история», - раскритиковал рейтинг эксперт.
«В каждой стране, где свободно продается алкоголь, примерно 2% страдают алкоголизмом и примерно 30% злоупотребляют алкоголем».
Заметим, что почти во всех странах снизилось потребление алкоголя на душу населения. Исключением стал Китай, где этот показатель с 2007 года вырос более чем на литр на человека.
Эксперты ВОЗ считают, что лучшими мерами в решении проблем, связанных с потреблением алкоголя, являются ограничение доступа к спиртному, запрет на его рекламу и ценовая политика.
«Чтобы понять, много это или мало, примерно выпивать по 10 литров в году, нужно пересчитать на бутылки водки. Отнимите 5% населения, которые не пьют в принципе, как, например, младенцы. И примерно 50% от общей численности страны выпивает вот это количество алкоголя, то есть по бутылке водки в неделю. Я очень сомневаюсь, что так происходит, что-то с цифрами не так. Не верьте им! - резюмировал Евгений Брюн.
Ранее НСН писала, что американские специалисты из университета Пенсильвании и медицинской школы Икан в Маунт-Синай выяснили, что употребление алкоголя необратимо отражается на мозге, из-за чего возникает зависимость от спиртного и риск рецидива после излечения алкоголизма.
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