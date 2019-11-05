В Госдуме поддержали право полицейских доставлять пьяных в вытрезвители

Госдумам приняла в первом чтении законопроект, который позволит полицейским доставлять пьяных не только в медицинские, но и в специальные социальные вытрезвители. Как напоминает РИА Новости, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что в настоящий момент сотрудники полиции имеют право привозить пьяных людей только в больницы. При этом, когда врачам поступают такие «пациенты», они часто не видят оснований для их госпитализации. По этой причине людей могут просто «выставить» на улицу. А там нетрезвые граждане могут стать жертвой преступника или получить травму, пишет РИА ФАН.

Добавим, вытрезвители будут созданы на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений – там люди находящимся в состоянии алкогольного опьянения, смогут получить специализированную помощь. Сотрудник полиции получат право доставлять в такие учреждения тех, кто не может самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающем пространстве.