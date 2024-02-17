Авторы «Смуты» показали целый час геймплея

Этот дневник представлен в формате часового летсплея. Геймеров ждет целый час игрового процесса, взглянуть на который можно в ролике ниже.

В ролике можно увидеть целый ряд локаций, диалоговую систему, битвы, интерфейс и многое другое. Сам геймплей был записан на версии игры 0.8.136.

Ранее независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что компьютерную игру «Смута» делают профессионалы с большим опытом работы, но проект не станет культовым.

