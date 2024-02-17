Авторы «Смуты» показали целый час геймплея
Разработчики игры «Смута» представили свежий дневник разработчиков.
Этот дневник представлен в формате часового летсплея. Геймеров ждет целый час игрового процесса, взглянуть на который можно в ролике ниже.
В ролике можно увидеть целый ряд локаций, диалоговую систему, битвы, интерфейс и многое другое. Сам геймплей был записан на версии игры 0.8.136.
Ранее независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что компьютерную игру «Смута» делают профессионалы с большим опытом работы, но проект не станет культовым.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru