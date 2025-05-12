Как указ Трампа о снижении цен на лекарства до 80% отразится на России
Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов заявил НСН, что новые ограничения от Трампа могут повлиять только на лекарства для лечения очень редких заболеваний.
Американский президент Дональд Трамп не сможет понизить цены на все лекарства в США до 80%, но подобная политика в любом случае приведет к незначительному повышению цен на лекарства на других рынках, заявил НСН директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
Американский президент Дональд Трамп 12 мая намерен подписать указ о снижении цен на лекарства в США на 30-80%. Об этом американский президент заявил в соцсети Truth Social. Он также сообщил, что цены на фармацевтические препараты во всем мире могут вырасти, «чтобы уравнять» ситуацию и «принести справедливость в Америку». Беспалов обрисовал последствия такой риторики Трампа.
«В США цены на лекарства одни из самых высоких, это не устраивает население. Поэтому здесь какие-то решения необходимы. Но изменения, которые предлагает Трамп, в краткосрочной перспективе невозможны. Сейчас много догадок и домыслов, как этот документ будет работать. Если бы речь шла о снижении цен на 80% на все лекарства в США, это был бы просто нонсенс, который привел бы к тотальному перераспределению сил фармацевтических компаний. Американский рынок в таком случае потеряет свою привлекательность, что невыгодно самому Трампу», - объяснил он.
При этом компании не смогут сильно завышать цены для других рынков, включая российский, уверен он.
«Если где-то прибыль упадет, компании могли бы повышать цены на других рынках. Но дело в том, что большинство стран осуществляет ценовое регулирование в сфере лекарств. В России цены на важнейшие препараты регулируются на государственном уровне. Здесь такой финт невозможен. Но есть препараты, которые в этот перечень не входят, там возможны ценовые колебания. Надо понимать, что не все компании пойдут на повышение цен, так как в таком случае потребители просто откажутся от этих препаратов», - добавил Беспалов.
По его словам, новые ограничения от Трампа могут повлиять только на лекарства для очень редких заболеваний. Такие препараты закупаются на уровне государства.
«Американские компании активно представлены в России, но прямых поставок нет, лекарства поступают к нам из ЕС. Аналоги есть не только наши, но и производства европейских стран. Какие-то продукты не имеют альтернатив, это касается редких, орфанных заболеваний. Большинство таких лекарств включены в перечень, цены на который регулирует государство. Это касается препаратов, которые закупают на государственном уровне», - отметил собеседник НСН.
Выпуск лекарств в России по итогам 2024 года увеличился на 21,5% и составил около 800 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает «Радиоточка НСН».
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