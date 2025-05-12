Американский президент Дональд Трамп не сможет понизить цены на все лекарства в США до 80%, но подобная политика в любом случае приведет к незначительному повышению цен на лекарства на других рынках, заявил НСН директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Американский президент Дональд Трамп 12 мая намерен подписать указ о снижении цен на лекарства в США на 30-80%. Об этом американский президент заявил в соцсети Truth Social. Он также сообщил, что цены на фармацевтические препараты во всем мире могут вырасти, «чтобы уравнять» ситуацию и «принести справедливость в Америку». Беспалов обрисовал последствия такой риторики Трампа.