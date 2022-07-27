В тюрьмах и СИЗО предложили вводить особый режим при эпидемиях
Минюст России предложил расширить перечень оснований, по которым в СИЗО, тюрьмах и колониях вводится режим особых условий, при нем запрещаются свидания, телефонные звонки, получение посылок, писем и денежных переводов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на правительственную комиссию по законопроектной деятельности.
Отмечается, что такими основаниям могут стать эпидемии, ЧС, захват заложников, теракты и угроза вооруженного нападения на исправительное учреждение. При этом правозащитники считают, что принятие поправок увеличит риски нарушения прав осужденных.
Так, на сегодняшний день в Уголовно-исправительном кодексе указаны только пять поводов для введения такого режима — стихийное бедствие, введение чрезвычайного или военного положения, массовые беспорядки и групповое неповиновение осужденных.
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