В тюрьмах и СИЗО предложили вводить особый режим при эпидемиях

Минюст России предложил расширить перечень оснований, по которым в СИЗО, тюрьмах и колониях вводится режим особых условий, при нем запрещаются свидания, телефонные звонки, получение посылок, писем и денежных переводов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на правительственную комиссию по законопроектной деятельности.

Минюст разрешил использовать вино для причастия в СИЗО

Отмечается, что такими основаниям могут стать эпидемии, ЧС, захват заложников, теракты и угроза вооруженного нападения на исправительное учреждение. При этом правозащитники считают, что принятие поправок увеличит риски нарушения прав осужденных.

Так, на сегодняшний день в Уголовно-исправительном кодексе указаны только пять поводов для введения такого режима — стихийное бедствие, введение чрезвычайного или военного положения, массовые беспорядки и групповое неповиновение осужденных.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:СИЗОРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры