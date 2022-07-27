В тюрьмах и СИЗО предложили вводить особый режим при эпидемиях

Отмечается, что такими основаниям могут стать эпидемии, ЧС, захват заложников, теракты и угроза вооруженного нападения на исправительное учреждение. При этом правозащитники считают, что принятие поправок увеличит риски нарушения прав осужденных.

Так, на сегодняшний день в Уголовно-исправительном кодексе указаны только пять поводов для введения такого режима — стихийное бедствие, введение чрезвычайного или военного положения, массовые беспорядки и групповое неповиновение осужденных.

