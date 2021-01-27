Названа «глубочайшая» ошибка переболевших COVID-19

«Глубочайшую» ошибку переболевших COVID-19 назвал иммунолог Илья Кукин, пишет «Вечерняя Москва».

По его словам, после коронавируса гражданам следует повременить с интенсивными тренировками, так как попытки вернуть спортивную форму могут перегрузить организм, что грозит тяжелыми постковидными состояниями или вызовет повторное заболевание.

Биолог: переболевшие коронавирусом люди преждевременно стареют

Кукин посоветовал переболевшим приходить в форму постепенно, чтобы избежать осложнений.

Переболевшие коронавирусом сохраняют стойкий иммунитет на протяжении семи-восьми месяцев, заявил ранее глава Минздрава Михаил Мурашко.

Врач-терапевт Ирина Ярцева в эфире НСН рассказала, что иммунитет у разных людей задерживается на разный срок.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Кряжев
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