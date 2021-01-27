Названа «глубочайшая» ошибка переболевших COVID-19

«Глубочайшую» ошибку переболевших COVID-19 назвал иммунолог Илья Кукин, пишет «Вечерняя Москва».

По его словам, после коронавируса гражданам следует повременить с интенсивными тренировками, так как попытки вернуть спортивную форму могут перегрузить организм, что грозит тяжелыми постковидными состояниями или вызовет повторное заболевание.