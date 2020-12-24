Как правильно хранить салаты рассказали в Роспотребнадзоре

Неправильное хранение салатов может вызвать проблемы со здоровьем, поскольку это благоприятная среда для микроорганизмов, вырабатывающих токсины, сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

Там напомнили, что любой салат является благоприятной питательной средой для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, которые способны продуцировать токсины. В результате неправильного хранения салат может стать причиной тяжелого пищевого отравления.

Как отметили в ведомстве, срок годности салата зависит от рецепта, так как обычно в нем смешивают продукты с разной стойкостью хранения. При этом майонезная заправка ускоряет процессы размножения микробов.

Роспотребнадзор призвал не оставлять заправленный салат на всю ночь на новогоднем столе.

Тем временем, федеральный сервис доставки продуктов «Сбермаркет» и сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» определили, что средняя стоимость новогоднего стола в России составит 5 729 рублей.

По данным исследования, в эту сумму вошли овощные и мясные нарезки, бутерброды с сыром или икрой, салаты «Оливье», «Мимоза» и «Селедка под шубой», а также горячие мясные и рыбные блюда, мандарины, компот и газировка. Алкогольные напитки в расчётах не учитывались.

