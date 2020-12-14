Аналитики объявили стоимость новогоднего стола в России

Федеральный сервис доставки продуктов «Сбермаркет» и сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» определили, что средняя стоимость новогоднего стола в России составит 5 729 рублей, сообщает ТАСС.

По данным исследования, в эту сумму вошли овощные и мясные нарезки, бутерброды с сыром или икрой, салаты «Оливье», «Мимоза» и «Селедка под шубой», а также горячие мясные и рыбные блюда, мандарины, компот и газировка. Алкогольные напитки в расчётах не учитывались.

Аналитики выяснили, что наименьший ущерб бюджету новогодний стол нанесёт программистам и разработчикам программного обеспечения, а также водителям в сфере логистики и врачам, для которых расходы составят около 6% от зарплаты. Сложнее всего накрыть праздничный стол будет бухгалтерам, уборщикам помещений, пекарям и юристам, которые потратят на него до 17% от средней зарплаты по России.

В рамках исследования специалисты «Сбермаркета» и «Работа.ру» учитывали средние цены на продукты более чем в 140 городах России, а также средние зарплатные предложения по популярным вакансиям.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал российское правительство за падение доходов населения и рост цен на продукты, сообщает RT. Российский лидер заявил, что граждане вынуждены ограничивать себя в еде из-за нехватки денег на базовые продукты питания.

