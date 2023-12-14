Минпромторг: алкогольное мороженое приравняют к видам алкогольной продукции

В России алкогольное мороженое будет приравнено к другим видам алкогольной продукции, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ от замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, который получил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

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В документе сказано, что на оборот алкогольного мороженого будут распространяться обязательные требования, предусмотренные 171-ФЗ. По словам депутата, речь идет о мороженом и десертах с содержанием этилового спирта более 0,5%.

Ранее Министерство финансов подготовило проект распоряжения правительства, предусматривающий ограничение крепости алкогольного мороженого и аналогичных замороженных десертов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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