Минпромторг: алкогольное мороженое приравняют к видам алкогольной продукции
В России алкогольное мороженое будет приравнено к другим видам алкогольной продукции, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ от замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, который получил депутат Госдумы Султан Хамзаев.
В документе сказано, что на оборот алкогольного мороженого будут распространяться обязательные требования, предусмотренные 171-ФЗ. По словам депутата, речь идет о мороженом и десертах с содержанием этилового спирта более 0,5%.
Ранее Министерство финансов подготовило проект распоряжения правительства, предусматривающий ограничение крепости алкогольного мороженого и аналогичных замороженных десертов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru