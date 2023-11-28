Министерство финансов предложило ограничить крепость алкогольного мороженого
Министерство финансов подготовило проект распоряжения правительства, предусматривающий ограничение крепости алкогольного мороженого и аналогичных замороженных десертов.
В пресс-службе ведомства указали, что предлагается установить максимальную крепость на уровне, не превышающим аналогичные показатели для напитков брожения, кваса и напитков на пряно-ароматическом растительном сырье, то есть 1,2%. Уточняется, что в настоящее время крепость замороженных десертов достигает 7-10%.
В министерстве отметили, что алкогольное мороженое входит в перечень товаров-исключений списка спиртосодержащей продукции, а значит не подпадает под действие закона о регулировании алкогольного рынка. Таким образом, его не запрещается продавать в парках и вблизи детских учреждений.
Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов от партии КПРФ призвал запретить продажу алкогольного мороженого около школ, в ларьках и кафе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опубликован первый трейлер фильма «Онегин»
- Министерство финансов предложило ограничить крепость алкогольного мороженого
- СМИ: Шесть депутатов Госдумы заболели COVID-19
- Книга лауреата Букеровской премии Пола Линча выйдет в России
- Киев заявил о начале переговоров с Италией о гарантиях безопасности для Украины
- Певец Николай Носков выступил в Барвихе
- Роспотребнадзор: Почти 75 млн россиян привились от гриппа
- Смерчи ожидаются в Сочи
- The Prodigy отцензурила свой самый скандальный хит Smack My Bitch Up
- В России учредят звание «Заслуженный работник туризма»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru