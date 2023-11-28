Министерство финансов предложило ограничить крепость алкогольного мороженого

В пресс-службе ведомства указали, что предлагается установить максимальную крепость на уровне, не превышающим аналогичные показатели для напитков брожения, кваса и напитков на пряно-ароматическом растительном сырье, то есть 1,2%. Уточняется, что в настоящее время крепость замороженных десертов достигает 7-10%.

В министерстве отметили, что алкогольное мороженое входит в перечень товаров-исключений списка спиртосодержащей продукции, а значит не подпадает под действие закона о регулировании алкогольного рынка. Таким образом, его не запрещается продавать в парках и вблизи детских учреждений.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов от партии КПРФ призвал запретить продажу алкогольного мороженого около школ, в ларьках и кафе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

