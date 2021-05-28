Вильфанд: Весна попрощается с Москвой дождями и похолоданием
В Гидрометцентре рассказали о погоде на предстоящие выходные.
Теплая летняя погода вернется в Москву 1 июня. Однако в предстоящие выходные жители столицы почувствуют резкое похолодание, сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Весна попрощается с москвичами прохладно, холодновато. Сейчас температура высокая – 23-24 градуса, это на 2-3 градуса выше нормы. Но в связи с изменением циркуляции уже в выходные воздушные массы будут поступать с севера. Завтра ночные температуры еще вполне комфортные, летние – 12-14 градусов, днем уже попрохладнее – около 19-20. По области до плюс 18 градусов. Ветер северный. Прогнозируется небольшой дождь, но очень сильных осадков не будет, около 3-16 миллиметров», - рассказал синоптик.
В воскресенье и понедельник станет заметно прохладней.
«Погода в какой-то степени улучшится, так как количество осадков уменьшится. Но все равно будет облачно, дождь. Ночью 6-11 градусов, а днем максимум плюс 14-16, ветер северный, северо-восточный при порывах до 17 метров в секунду. Из-за ветра может ощущаться, что даже холоднее – градусов 12. В понедельник еще холоднее – ночью 3-8 градусов, порывы ветра до 17 метров в секунду. Днем 15-17 градусов», - отметил Вильфанд.
Ситуация кардинально поменяется со вторника, 1 июня. По данным Гидрометцентра, днем воздух прогреется до 17-22 градусов, каждый последующий день температура будет расти на 1-2 градуса. В целом лето ожидается жарким.
«Погода летом будет переменчивой, но в целом температура прогнозируется выше нормы, избытка осадков не прогнозируется», - добавил Вильфанд.
Ранее сегодня столичный главк МЧС предупредил жителей Москвы о грозе, сильном дожде и ветре с порывами до 17 метров в секунду до вечера пятницы.
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