Вильфанд: Весна попрощается с Москвой дождями и похолоданием

Ситуация кардинально поменяется со вторника, 1 июня. По данным Гидрометцентра, днем воздух прогреется до 17-22 градусов, каждый последующий день температура будет расти на 1-2 градуса. В целом лето ожидается жарким.

«Погода летом будет переменчивой, но в целом температура прогнозируется выше нормы, избытка осадков не прогнозируется», - добавил Вильфанд.

Ранее сегодня столичный главк МЧС предупредил жителей Москвы о грозе, сильном дожде и ветре с порывами до 17 метров в секунду до вечера пятницы.

