Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 мая

В столице в пятницу ожидается сильный дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики ООН предсказали самый теплый год

Днем воздух прогреется до плюс 22-24 градусов, а ночью температура опустится 12 градусов тепла. Синоптики также сообщили о сильном дожде и грозах. Скорость ветра составит от 5 до 10 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее 26 мая Гидрометцентр сообщил, что западный атмосферный фронт принесет в Москву осадки. По данным синоптиков, дожди в столице продолжатся до конца весны.

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ФОТО: pxhere.com
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