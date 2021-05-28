Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 мая
В столице в пятницу ожидается сильный дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем воздух прогреется до плюс 22-24 градусов, а ночью температура опустится 12 градусов тепла. Синоптики также сообщили о сильном дожде и грозах. Скорость ветра составит от 5 до 10 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 746 миллиметров ртутного столба.
Ранее 26 мая Гидрометцентр сообщил, что западный атмосферный фронт принесет в Москву осадки. По данным синоптиков, дожди в столице продолжатся до конца весны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 039 / сут.
Умерли
120 тыс.+402 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 759 / сут.
- Microsoft обвинила хакеров в кибератаке на 150 организаций
- Треть россиян хотели бы ходить в офис со своим животным
- Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 мая
- ФСБ РФ: США ставят под сомнение территориальную целостность России
- Пушков прокомментировал заявление Минэнерго США о «грязном» российском газе
- Во Владивостоке сняли с рейса двух авиадебоширов
- В США российский газ назван самым грязным в мире
- Эксперт оценил экономические последствия в случае отмены Олимпиады в Токио
- Великобритания прокомментировала сообщение о выдворении своего эсминца возле Крыма
- Самогонные аппараты предложено продавать только в спецмагазинах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru