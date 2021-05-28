МЧС предупреждает москвичей о резком ухудшении погоды

Гроза, сильный дождь и ветер с порывами до 17 метров прогнозируются в Москве до вечера пятницы. Об этом предупредили в столичном главке МЧС. В связи с этим спасатели рекомендуют автомобилистам соблюдать скоростной режим и ПДД, а также парковаться вдали от деревьев. Пешеходам стоит избегать шатких конструкций.