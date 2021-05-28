МЧС предупреждает москвичей о резком ухудшении погоды

Гроза, сильный дождь и ветер с порывами до 17 метров прогнозируются в Москве до вечера пятницы. Об этом предупредили в столичном главке МЧС. В связи с этим спасатели рекомендуют автомобилистам соблюдать скоростной режим и ПДД, а также парковаться вдали от деревьев. Пешеходам стоит избегать шатких конструкций.

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Между тем, синоптики отметили, что днем воздух в столице прогреется до +24 градусов, ночью столбики термометров зафиксируют отметку 12 выше ноля. По словам специалистов, атмосферное давление понизится до 746 миллиметров ртутного столба. Ранее в Гидрометцентре сообщил, что западный атмосферный фронт принесет в Москву осадки. По информации синоптиков, дожди в столице продолжатся до конца весны.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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