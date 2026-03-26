Перекуры и бардак: Сколько перерывов должно быть у россиян на работе
Любое человеческое общение на работе поможет выстроить правильную коммуникацию, а количество перерывов всегда привязано к конкретной специальности, заявил НСН основатель портала SuperJob Алексей Захаров.
Около 25% работодателей считают, что сотрудники сами должны определять частоту перерывов в течение рабочего дня, выяснили аналитики сервиса Работа.ру. Треть компаний (33%) полагают, что одного обеденного перерыва достаточно. Еще 27% считают оптимальным добавлять два дополнительных перерыва. Большинство респондентов (67%) видят в перерывах возможность снижения стресса и усталости.
«Там, где перерыв имеет значение для трудовой деятельности, мнение конкретного работодателя вообще никого не интересует. Это регламентировано либо Трудовым кодексом, либо соглашением с профсоюзами, либо внутренним документом, который четко определяет, когда работник может сделать перерыв. Например, четкое время обеденного перерыва, который невозможно перенести на пять минут раньше или позже, потому что не пропустит проходная и будет взыскание. Во всех остальных случаях всегда есть свободная договоренность работодателя и сотрудника, делать ли дополнительный перерыв, курить или нет...» - рассказал Захаров.
Неформальное общение, если оно не мешает рабочему процессу, всегда помогает выстраивать правильную коммуникацию.
«Любое человеческое общение в разумных пределах не вредит трудовому процессу. Но если весь рабочий день превращается в беспрестанное неформальное общение, то работа превращается в бардак», - отметил основатель SuperJob.
Нет никаких универсальных правил по перерывам на работе – их характер зависит от конкретной специальности.
«Одно дело врач, который операцию на мозг делает, другое - водитель-дальнобойщик, третье – токарь, четвертое - преподаватель вуза. Преподаватель, читающий лекцию, может иногда сделать перерыв. А если доктор проводит восьмичасовую операцию на мозге, то отойти он сможет, только когда завершит работу. Все очень сильно зависит от конкретной специальности человека», - добавил собеседник НСН.
Сегодня компании на собеседовании даже не спрашивают, курит ли человек или нет, рассказывал ранее НСН Алексей Захаров.
