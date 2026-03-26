СМИ: Иран официально направил ответ на предложения США об окончании войны

Иран направил официальный ответ на предложенный США мирный план, состоящий из 15 пунктов. Об этом со ссылкой на источник сообщает Tasnim.

Собеседник агентства утверждает, что в ответе Тегерана, который был передан Вашингтону через посредников, содержатся встречные требования.

По его словам, кроме прекращения агрессии, речь в идёт в том числе о признании суверенитета Ирана над Ормузским проливом, выплатах компенсаций и возмещении ущерба.

Ранее официальный представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи призвал США признать поражение в конфликте с республикой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
