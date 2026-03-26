СМИ: Иран официально направил ответ на предложения США об окончании войны
Иран направил официальный ответ на предложенный США мирный план, состоящий из 15 пунктов. Об этом со ссылкой на источник сообщает Tasnim.
Собеседник агентства утверждает, что в ответе Тегерана, который был передан Вашингтону через посредников, содержатся встречные требования.
По его словам, кроме прекращения агрессии, речь в идёт в том числе о признании суверенитета Ирана над Ормузским проливом, выплатах компенсаций и возмещении ущерба.
Ранее официальный представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи призвал США признать поражение в конфликте с республикой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Российский бизнес призвал найти сбалансированное решение по работе интернета
- СМИ: Иран официально направил ответ на предложения США об окончании войны
- От «Бумера» до «Ветра»: Сергей Члиянц о музыке, литературе и триумфе на «Нике»
- Перекуры и бардак: Сколько перерывов должно быть у россиян на работе
- Путин дал старт строительству нового комплекса Национального центра «Россия»
- Суд в Москве оштрафовал сервис Duolingo на два млн рублей
- В России заявили об остром дефиците санаториев
- Умер заслуженный артист РФ Петр Складчиков
- Ошибки нейросетей оправдали непониманием контекста
- Военэксперт Сивков рассказал, когда Россия полностью разгромит ВСУ