СМИ: Иран официально направил ответ на предложения США об окончании войны

Собеседник агентства утверждает, что в ответе Тегерана, который был передан Вашингтону через посредников, содержатся встречные требования.

По его словам, кроме прекращения агрессии, речь в идёт в том числе о признании суверенитета Ирана над Ормузским проливом, выплатах компенсаций и возмещении ущерба.

Ранее официальный представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи призвал США признать поражение в конфликте с республикой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

