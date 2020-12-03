«Как на войне». Заслуженный учитель о начале вакцинации от COVID-19

Электронная запись на прививку от коронавируса открывается с пятницы в российской столице для преподавателей, медицинских работников и сотрудников социальных служб, объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в эфире НСН рассказал, что готов и привиться, и поделиться антителами.

«Я только что переболел как раз и у меня антитела уже есть, могу поделиться плазмой. Понятно, что прививать будут прежде всего тех, кто общается с массой населения – врачи, учителя, силовики. Я с удовольствием привьюсь, потому что я не знаю, как долго сохранится мой естественный иммунитет после того, как я переболел. К тому же уже есть люди, которые привились, и нормально себя чувствуют. Это как на войне – надо проверять всех», - сказал Ямбург.

Он добавил, что учителя его школы будут прививаться от COVID-19, если сами того пожелают: вакцинация в России добровольная, подчеркнул педагог.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, что даже тем, кто легко переболел, полагается сделать вакцинацию.

