Как Медведев. Мишустин получил премьерский Aurus

Новому премьер-министру Михаилу Мишустину предоставили для передвижения автомобиль Aurus. Как пишет «Интерфакс», об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Отвечая на соответствующий вопрос представителей СМИ, он лаконично сказал: «Дали».

Предшественник Мишустина Дмитрий Медведев, будучи премьер-министром, также ездил на автомобиле Aurus. В январе прошлого года стало известно, что Медведев – как и Владимир Путин – стал передвигаться на лимузине Aurus. Тогда пресс-секретарь бывшего премьера заявил, что Медведев остался доволен характеристиками этой машины.

Добавим, модельный ряд включает в себя машины четырех классов – седан, внедорожник, минивэн и лимузин. Президент России стал ездить на лимузине Aurus в 2018 году.