Как Медведев. Мишустин получил премьерский Aurus
Новому премьер-министру Михаилу Мишустину предоставили для передвижения автомобиль Aurus. Как пишет «Интерфакс», об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
Отвечая на соответствующий вопрос представителей СМИ, он лаконично сказал: «Дали».
Предшественник Мишустина Дмитрий Медведев, будучи премьер-министром, также ездил на автомобиле Aurus. В январе прошлого года стало известно, что Медведев – как и Владимир Путин – стал передвигаться на лимузине Aurus. Тогда пресс-секретарь бывшего премьера заявил, что Медведев остался доволен характеристиками этой машины.
Добавим, модельный ряд включает в себя машины четырех классов – седан, внедорожник, минивэн и лимузин. Президент России стал ездить на лимузине Aurus в 2018 году.
Ранее, как пишет НСН, Мантуров рассказал, чем лимузин Aurus для Владимира Путина отличается от автомобиля, на котором ездит Дональд Трамп. Авто российского лидера превосходит Cadillac One президента США по нескольким показателям, в частности, по длине и размеру. К слову, автомобиль по прозвищу "Зверь" (The Beast), перешёл Трампу от его предшественника - Барака Обамы.
Мантуров также отметил, что машина изначально проектировалась как серийная, поэтому пропорции лимузина Aurus смотрятся более эстетично. По словам министр промышленности и торговли России, Владимир Путин, выбирая для себя лимузин Aurus, не просил о дополнительных деталях.
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