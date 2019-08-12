Туркмения приобретёт всю линейку российских авто Aurus

После осмотра Бердымухамедов заявил, что подаст заявку на приобретение всей линейки. Российский премьер поприветствовал желание президента Туркмении и поблагодарил его за высокую оценку. Заявка, по его словам, будет рассмотрена.

Напомним, 9 мая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу появился на Красной площади на кабриолете российского производства Aurus и объехал на нем парадный строй военных на площади.

