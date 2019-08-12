Туркмения приобретёт всю линейку российских авто Aurus
Всю линейку российских автомобилей Aurus намерен приобрести президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает РИА Новости. Такое желание он изъявил в ходе Первого Каспийского экономического форума.
Как отмечает РИА ФАН, глава Туркмении встретился на форуме с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и осмотрел стоящий перед входом автомобиль Aurus Senat цвета lustre white («искрящийся белый»).
После осмотра Бердымухамедов заявил, что подаст заявку на приобретение всей линейки. Российский премьер поприветствовал желание президента Туркмении и поблагодарил его за высокую оценку. Заявка, по его словам, будет рассмотрена.
Напомним, 9 мая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу появился на Красной площади на кабриолете российского производства Aurus и объехал на нем парадный строй военных на площади.
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