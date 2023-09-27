В Совфеде предложили штрафы в 30 тысяч за пьяную езду на электросамокате

Соответствующий документ подготовили глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и член комитета, зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин. Указывается, что ранее за такие нарушения предлагали штрафовать в 10 тысяч рублей, однако документ был доработан.

Так, в ближайшее время законопроект направят в кабмин. Указывается, что сенаторы также предлагают предусмотреть в КоАП РФ штрафы за превышение скорости, езду сразу несколькими лицами и причинение легкого и среднего вреда здоровью.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский в пресс-центре НСН призвал не допускать детей до 16 лет к управлению электросамокатом. По его словам, если разрешать всем находиться на проезжей части, то нужно, чтобы сдавались экзамены на знание правил дорожного движения и получалось водительское удостоверение на средство индивидуальной мобильности, передает «Радиоточка НСН».

