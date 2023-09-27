В Совфеде предложили штрафы в 30 тысяч за пьяную езду на электросамокате
Штраф до 30 тысяч рублей предложили ввести в РФ за пьяную езду на электросамокате и велосипеде. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на итоговую версию законопроекта.
Соответствующий документ подготовили глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и член комитета, зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин. Указывается, что ранее за такие нарушения предлагали штрафовать в 10 тысяч рублей, однако документ был доработан.
Так, в ближайшее время законопроект направят в кабмин. Указывается, что сенаторы также предлагают предусмотреть в КоАП РФ штрафы за превышение скорости, езду сразу несколькими лицами и причинение легкого и среднего вреда здоровью.
Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский в пресс-центре НСН призвал не допускать детей до 16 лет к управлению электросамокатом. По его словам, если разрешать всем находиться на проезжей части, то нужно, чтобы сдавались экзамены на знание правил дорожного движения и получалось водительское удостоверение на средство индивидуальной мобильности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru