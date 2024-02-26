«Как Иуда поступил»: Отец летчика Кузьминова заявил, что не удивился смерти сына
Отец пилота Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 и сбежавшего на Украину, Олег Сиваев назвал своего сына предателем. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По словам мужчины, он узнал о смерти сына из новостей. Случившееся не удивило Сиваева, он ожидал такого исхода, так как Кузьминов «как Иуда поступил».
«Нигде предателя ни одна сторона не уважала», — отметил мужчина.
Кроме того, Сиваев поделился, что в последний раз видел сына в 2013 году. Тогда Кузьминов рассказывал родителю, что учится на Западе и работает летчиком.
Ранее в испанских СМИ появилась информация об обнаружении тела, предположительно, Кузьминова в муниципалитете Вильяхойос. Смерть пилота подтвердили в Главном управлении разведки украинского министерства обороны, пишет «Свободная пресса». Позже правоохранительные органы Испании заявили о гибели Кузьминова в провинции Аликанте, отмечает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru