«Как Иуда поступил»: Отец летчика Кузьминова заявил, что не удивился смерти сына

По словам мужчины, он узнал о смерти сына из новостей. Случившееся не удивило Сиваева, он ожидал такого исхода, так как Кузьминов «как Иуда поступил».

«Нигде предателя ни одна сторона не уважала», — отметил мужчина.

Кроме того, Сиваев поделился, что в последний раз видел сына в 2013 году. Тогда Кузьминов рассказывал родителю, что учится на Западе и работает летчиком.

Ранее в испанских СМИ появилась информация об обнаружении тела, предположительно, Кузьминова в муниципалитете Вильяхойос. Смерть пилота подтвердили в Главном управлении разведки украинского министерства обороны, пишет «Свободная пресса». Позже правоохранительные органы Испании заявили о гибели Кузьминова в провинции Аликанте, отмечает Ura.ru.

