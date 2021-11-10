«Как дядя Степа»: Профсоюз полиции рассказал об идеальном сотруднике
В профсоюзе полиции рассказали, что в России полицейские раскрывают большую часть преступлений.
Образ полицейского в России меняется в лучшую сторону, выразил уверенность глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В честь дня полиции, который празднуется 10 ноября, ВЦИОМ опубликовал собирательный образ типичного полицейского в представлении россиян. По данным центра, это опрятный, храбрый, вежливый, сильный, крепкий, дружелюбный, грамотный, порядочный и работящий человек.
«Усилиями МВД и СМИ сотрудник полиции стал более приближен к людям. Меньше стали хамить, меньше стали брать взяток. Вводятся видеорегистраторы, чтобы можно было посмотреть, что делал сотрудник, это его ограничивает в применении той же ненормативной лексики и иных незаконных методов воздействия на граждан. Постепенно МВД это делает, а мы об этом уже лет 10 говорим в профсоюзе. Можно посмотреть, что там делается в камерах предварительного заключения, КПЗ. Контроль очень жесткий, и недобросовестные сотрудники не выдерживают этого и увольняются, за счет этого недобор. Набрать честных, отзывчивых, стойких к соблазнам сотрудников сложно. Таким он должен быть, таким был дядя Степа-милиционер. Мы об этом вчера говорили в профсоюзе, писали на своем сайте в честь праздника», - рассказал полицейский.
По словам Пашкина, большую часть преступлений в России всё же удается раскрыть.
«Возмущаются в основном те граждане, кому сотрудники полиции не смогли помочь. На Западе раскрытие преступлений в основном составляет 30-40%, а у нас около 70%. Америка удивляется, когда узнает об этом. А вот эти 30% нераскрытых преступлений – это же и есть обиженные граждане, которым не смогли помочь. И не потому, что полиция не хотела работать, хотя и такие факты есть, но зачастую по чисто объективным причинам нельзя найти того, кто совершил преступление. И вот эти люди активно в соцсетях выступают, полицию хают. Мне кажется, по большей части несправедливо. А те, кому помогла полиция, боятся, стесняются об этом говорить – я этого не пойму. А ведь огромному количеству сотрудники внутренних дел помогли!», - напомнил он.
Пашкин подтвердил, что положительный образ полицейского может быть сформирован благодаря массовой культуре.
«Я смотрел много сериалов, но самый лучший для меня – это «Шеф», там хороший сериал, консультанты. Довольно-таки серьезные моменты в нем оговорены, и они, мне кажется, абсолютно все реальные. А те, где полицейские пьянствуют, «Бандитский Петербург», это показуха и совершенно не то. Должны быть серьезные, нормальные фильмы, чтобы люди смотрели с удовольствием. Нужно повышать имидж полиции, как это раньше было: фильмы «Щит и меч», «17 мгновений весны», на таких и воспитывались люди. Фильмов, песен побольше писали бы про хороших, честных полицейских, как они спасли, помогли, пожертвовали собой», - призвал глава столичного профсоюза полиции.
При этом ранее заслуженный адвокат, председатель общественной организации «За права женщин России» Людмила Айвар заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что полицейские часто чувствуют безнаказанность, поэтому совершают противоправные действия.
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